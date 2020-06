Hyun Bin viết thư cho fan giữa tin đồn tái hợp Song Hye Kyo

Thư tay của Hyun Bin được cập nhật trên Instagram công ty quản lý VAST Entertainment. Anh viết bằng tiếng Hàn và được công ty dịch sang tiếng Anh, Nhật, Trung. Trong thư, nam diễn viên gửi lời thăm hỏi cũng như bày tỏ lòng cảm kích đến những người luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua. Tài tử sinh năm 1982 khẳng định: “Tôi và các nhân viên có thể làm việc nhờ tình yêu và sự hỗ trợ không ngừng của các bạn. Tôi chân thành biết ơn vì điều đó”.

Hyun Bin cũng hứa hẹn luôn nỗ lực để có thể làm ra những tác phẩm tốt hơn. Đồng thời, anh cũng chúc người hâm mộ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân tốt. Tài tử 38 tuổi hiện ghi hình cho dự án mới là bộ phim Bargaining (tạm dịch: Thương lượng), hợp tác với dàn sao Hwang Jung Min, Kang Ki Yong…

Bức thư tay của tài tử đình đám xứ Hàn ẢNH: INSTAGRAM VAST ENTERTAINMENT

Được biết, đây là bức thư thứ hai của Hyun Bin dành cho người hâm mộ trong năm nay. Anh từng chia sẻ lá thư đầu tiên vào tháng 2.2020, khi thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Lúc bấy giờ, sao phim Hạ cánh nơi anh thể hiện sự lo lắng và động viên mọi người cùng vượt qua dịch bệnh nguy hiểm.

Việc Hyun Bin liên tục tự viết thư tay gửi fan khiến công chúng cảm động trước tình cảm và sự trân quý mà anh dành cho những người yêu mến mình. Nhiều dân mạng còn khen ngợi nam nghệ sĩ chính là sao Hàn cưng chiều và thương yêu fan nhất hiện nay.

Trong năm nay, anh đã hai lần viết thư thăm hỏi những khán giả yêu quý mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INQUIRER SUPER

Thư tay của Hyun Bin còn gây chú ý bởi được công bố giữa lúc anh đang trở thành tiêu điểm bởi tin đồn tái hợp Song Hye Kyo. Cách đây ít hôm, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc còn nhấn mạnh cả hai thật sự nối lại tình xưa vì khoảnh khắc anh tham dự đám cưới người quen và ngồi cạnh trò chuyện thân thiết với stylist của bạn gái cũ. Song song đó, việc đôi bên giữ im lặng được báo chí Trung Quốc cho là động thái ngầm thừa nhận là đang “yêu lại từ đầu”.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng soi được chuyện stylist lâu năm của Hyun Bin nhấn theo dõi trang cá nhân của người đẹp họ Song, dây chuyền mà Song Hye Kyo đeo có hai ký tự HS (được cho là viết tắt tên Hyun Bin và Song Hye Kyo). Chưa hết, hình ảnh mà minh tinh 39 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội hôm 4.5 có khung cảnh giống với nơi mà Hyun Bin quảng cáo. Điều này dấy lên nghi vấn cả hai đã ở cùng một địa điểm thời gian đó.

Hyun Bin và stylist của Song Hye Kyo (áo trắng đang đứng) trong tiệc cưới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Song Hye Kyo rất gắn bó với stylist này ẢNH: INSTAGRAM NV

Giữa năm 2009, Hyun Bin và Song Hye Kyo thừa nhận “phim giả tình thật” sau khi hợp tác trong Worlds Within (hay còn gọi: The world that they live in) phát sóng năm 2008. Chuyện tình này nhận được sự ủng hộ từ công chúng vì quá đẹp đôi.

Đáng tiếc do lịch trình chồng chéo, hai người dần xa cách rồi trở nên miễn cưỡng trong mối quan hệ yêu đương. Cuối cùng, họ quyết định đường ai nấy đi vào năm 2011 trong sự tiếc nuối của dư luận.