Vẻ đẹp lạnh lùng và phong thái sang chảnh của 'hồ ly' Kang Han Na

My Roommate Is A Gumiho (tựa Việt: Sống chung với hồ ly, hay còn gọi: Bạn cùng phòng của tôi là gumiho) đã đi qua hơn nửa chặng đường và thu hút được lượng khán giả nhất định. Ngoài cốt truyện mới lạ, bộ phim còn gây chú ý khi sở hữu dàn trai xinh gái đẹp đình đám. Đặc biệt, nữ phụ Yang Hye Sun do Kang Han Na thủ vai thường khiến khán giả trầm trồ mỗi khi xuất hiện

ẢNH: POSTER PHIM