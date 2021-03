Rosé (BlackPink) diện trang phục gần 300 triệu đồng đi quay show

Cụ thể, Rosé mặc chiếc áo khoác len thêu chữ nổi kiểu monogram của Saint Laurent, thương hiệu đình đám mà cô đang là đại sứ toàn cầu. Chiếc áo này ước tính có giá tầm 4,18 triệu won (tương đương 84,8 triệu đồng). Cô kết hợp áo sơ mi trắng và váy có thiết kế dạng đồng phục học sinh đặc trưng của show Knowing Bros (hay còn gọi Knowing Brothers, Ask us anything).

Phụ kiện đi kèm cũng khiến khán giả choáng váng. Theo đó, túi đeo chéo da trơn hiệu Saint Laurent có giá là 3,85 triệu won (hơn 78 triệu đồng). Đôi giày bệt của Dr. Martens mà cô sử dụng cũng cỡ 160.000 won (khoảng 3,3 triệu đồng). Tuy nhiên, món mắc nhất trong set đồ đi làm của Rosé lần này lại chính là chiếc nhẫn Atlas X của Tiffany & Co.. Dù kích thước nhỏ bé, nhưng chiếc nhẫn trị giá lên đến 6 triệu won (gần 122 triệu đồng). Tính “sương sương” thì trang phục của giọng ca 24 tuổi (không tính váy và vớ) có giá khoảng 288 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu tiên Rosé ăn diện sang chảnh mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, đây lại là lần hiếm hoi mà cô đi quay chương trình truyền hình trong nước với set đồ hơn chục ngàn USD, khiến công chúng ngưỡng mộ.

Được biết, Rosé tham gia show Knowing Bros nhằm quảng bá cho sản phẩm solo đầu tay mới phát hành hôm 12.3. Cô đi cùng bạn thân Hyeri (nhóm Girl’s Day). Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1997 từng góp mặt tại chương trình này 2 lần cùng các thành viên BlackPink. Dự kiến, sau Knowing Bros, Rosé sẽ tiếp tục đến các show trong và ngoài nước tuyên truyền cho album solo đầu tay -R- cũng như ca khúc chủ đề On the Ground

Tính đến trưa 13.3, ca khúc On the Ground của gà cưng nhà YG không chỉ vươn lên đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc mà còn chiếm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng iTunes ở nhiều nước như Mỹ, Canada, Brazil, Mexico, Chile, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Việt Nam… Sau 24 tiếng phát hành, MV On the Ground cũng vượt mốc 40 triệu lượt xem trên YouTube.