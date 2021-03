Công Trí tiết lộ ê-kíp của Rosé (BlackPink) liên hệ đặt váy trước 2 tháng

Qua MV On the Ground của Rosé , khán giả Việt Nam được nhìn thấy cận cảnh và chi tiết hơn bộ trang phục đến từ nhà thiết kế Việt Nam Nguyễn Công Trí . Trong video âm nhạc đình đám, sản phẩm của Công Trí lộ diện từ giây thứ 43, ngay lập tức gây ấn tượng mạnh khi tôn lên vẻ đẹp sang chảnh của thành viên nhóm BlackPink

Đáng chú ý, đội ngũ tạo hình MV On the Ground đã khéo léo thêm thắt một chiếc chân váy bất cân xứng, có họa tiết hoa để làm tổng thể trang phục bớt sự gợi cảm mà trở nên nền nã và nữ tính hơn. Còn chiếc áo choàng khoác ngoài được làm bằng tơ nhẹ và mỏng, đính kết những sợi lông mảnh hình tam giác để tạo sự lãng mạn, bay bổng. Đặc biệt, chiếc áo choàng góp phần giúp Rosé tựa một nữ thần thanh nhã và tinh tế.

Được biết, ê-kíp của Rosé đã liên hệ với đại diện Công Trí về lần kết hợp này từ tháng 1.2021. Và sau 2 tháng, gà cưng nhà YG đã tự tin tỏa sáng cùng trang phục của Công Trí trong MV On the Ground. Mẫu thiết kế được lựa chọn là mẫu số 57 nằm trong bộ sưu tập Công Trí Xuân - Hè 2020 được trình diễn tại Tuần lễ Thời trang New York

Theo phía Công Trí, thiết kế nguyên bản là một chiếc áo tắm làm bằng chất liệu lưới, được nhà thiết kế sử dụng kĩ thuật đính kết đặc trưng của nhà mốt để tả lại hình ảnh tia nắng chiếu rọi trong buổi sáng sớm. Sản phẩm được thực hiện bởi các nghệ nhân lành nghề trong hàng trăm giờ.

Tạo hình sang trọng và tinh tế của Rosé trong MV On The Ground

Quay về Rosé, MV On the Ground đang được fan lẫn công chúng đón nhận nồng nhiệt. MV nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt xem sau 2 tiếng phát hành. Bài hát On the Ground cũng đang “càn quét” các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Ca khúc On The Ground là kết quả của màn hợp tác giữa các nhà sản xuất danh tiếng gồm Teddy, 24, Jorgen Odegard, ojivolta và Jon Bellion. Bài hát có ca từ hoàn toàn bằng tiếng Anh.