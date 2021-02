Rosé và Lisa: Hai thần tượng tuổi Sửu của nhóm BlackPink

Hồi tháng 1.2021, tại concert The Show của BlackPink, Rosé gây sốt với màn trình diễn Gone, một ca khúc nằm trong album solo của cô. Chất giọng cao và truyền cảm của cô gái đến từ nước Úc khiến khán giả thổn thức. Do đó, người hâm mộ càng trông chờ vào màn “đánh lẻ” của Rosé hơn bao giờ hết

ẢNH: INSTAGRAM NV