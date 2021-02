Concert trực tuyến đầu tiên của BlackPink: Hoành tráng mãn nhãn nhưng cực ngắn

Lượt xem khủng

Đúng 14 giờ chiều 31.1 (giờ Hàn Quốc ), liveshow The Show của BlackPink phát sóng trên toàn thế giới thông qua nền tảng YouTube Music. Đây là concert trực tuyến đầu tiên của nhóm, nên nhận được nhiều sự quan tâm từ fan lẫn công chúng trong và ngoài nước.

Theo dữ liệu của Allkpop, không tính Trung Quốc vì không có YouTube, tổng số lượt xem The Show đã lên đến 280.000. Thành tích này đánh dấu màn hợp tác thành công giữa YouTube và BlackPink nói riêng cũng như công ty YG Entertainment nói chung.

BlackPink tập trung chuẩn bị cho concert và bỏ lỡ các lễ trao giải, sự kiện cuối năm qua. Riêng Jisoo vừa đóng phim vừa luyện tập ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, khán giả phải mua gói (hay được hiểu là vé) xem The Show với giá cỡ 42.000 won (gần 870.000 đồng) chưa thuế. Vậy là số tiền mà BlackPink “cá kiếm” được nhờ concert dài 90 phút này có thể rơi vào khoảng 11.760.000.000 won (cỡ 243 tỉ đồng).

Sân khấu hoành tráng

Trong chương trình, BlackPink đem đến các tiết mục hoành tráng từ biểu diễn nhóm đến các phần diễn solo. Concert bắt đầu với bản hit Kill This Love rồi đến loạt ca khúc đình đám như How You Like That, Ddu Du Ddu Du, Playing with Fire, Lovesick Girls… Tất cả các màn trình diễn đều được làm mới theo nhiều cách khác nhau. BlackPink không chỉ vừa hát vừa nhảy trên sân khấu nước và lửa rực cháy mà còn phối hợp với các vũ công làm nóng bầu không khí với hiệu ứng ánh sáng thay đổi liên tục.

Người hâm mộ kinh ngạc trước sân khấu được đầu tư tại The Show ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh các tiết mục mạnh mẽ sôi động, BlackPink còn đem đến các bản ballad nhẹ nhàng với You Never Know… Đặc biệt, cả bốn cô gái đều có những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Jisoo biểu diễn Habits của Tove Lo, Lisa khoe giọng với Say So của Doja Cat và Jennie gây bất ngờ với phiên bản remix Solo. Đáng chú ý nhất chính là tiết mục của Rosé với ca khúc solo đầu tay mang tên Gone. Đây là bài hát có tiết tấu chậm rãi, làm nổi bật chất giọng cao, truyền cảm của Rosé.

và xuýt xoa cho rằng giá vé quá “bèo” so với các sân khấu chất lượng cao trong show diễn. Một cư dân mạng tán thưởng The Show: “Tất cả các bài hát của BlackPink đều được phối lại rất tốt và nhóm còn thay đổi vũ đạo nữa. BlackPink biểu diễn cùng ban nhạc sống và mỗi sân khấu đều được bổ trợ bằng các hiệu ứng chất lượng cao. Mỗi video giới thiệu trong concert đều hoàn hảo. Quần áo, đầu tóc và trang điểm của BlackPink thuộc hàng đỉnh cao. Còn màn solo của Rosé thật sự xuất sắc. Giá vé thật sự thấp. Tôi không thể tin được là mình chỉ trả chưa đến 1 triệu đồng mà vẫn có thể xem lại toàn bộ concert…”. Trên mạng xã hội và các diễn đàn, người hâm mộ không ngừng bày tỏ sự thích thú với The Showvà xuýt xoa cho rằng giá vé quá “bèo” so với các sân khấu chất lượng cao trong show diễn. Một cư dân mạng tán thưởng The Show: “Tất cả các bài hát của BlackPink đều được phối lại rất tốt và nhóm còn thay đổi vũ đạo nữa. BlackPink biểu diễn cùng ban nhạc sống và mỗi sân khấu đều được bổ trợ bằng các hiệu ứng chất lượng cao. Mỗi video giới thiệu trong concert đều hoàn hảo. Quần áo, đầu tóc và trang điểm của BlackPink thuộc hàng đỉnh cao. Còn màn solo của Rosé thật sự xuất sắc. Giá vé thật sự thấp. Tôi không thể tin được là mình chỉ trả chưa đến 1 triệu đồng mà vẫn có thể xem lại toàn bộ concert…”.

Tất cả các màn trình diễn đều được dàn dựng danh riêng cho The Show. Nhóm thay đổi từng vũ đạo, chuẩn bị trang phục, tạo hình và trang điểm độc đáo ẢNH: INSTAGRAM NV Cả bốn cô gái đều có tỏa sáng với tiết mục solo của mình ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhiều ý kiến khen ngợi khác: "Tôi không hề tiếc tiền tí nào, concert quá tốt", “Tiền bỏ ra để mua gói xem liveshow không hề uổng phí tí nào”, “Các vũ công cũng rất giỏi nữa"…