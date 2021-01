Phim mới thất bại, Lee Min Ho vẫn được lòng khán giả quốc tế

Về mảng phim ảnh, Ký sinh trùng (Parasite) là tác phẩm màn ảnh rộng được lòng khán giả quốc tế nhất (18,4%). Các vị trí tiếp theo lần lượt là Chuyến tàu sinh tử ( Train to Busan ) (10,2%), Bán đảo (Peninsula) (3,5%), #Alive (2,1%) và Giờ săn đã điểm (Time to Hunt) (1,6%). Trong khi đó, Hạ cánh nơi anh là bộ phim truyền hình xứ kim chi được người xem nước ngoài ưa chuộng nhất (9,5%). Những phim còn lại trong top 5 là Điên thì có sao (It’s Okay to Not Be Okay) (4,1%), Thế giới hôn nhân ( The World of the married ) và Tầng lớp Itaewon (Itaewon class) đồng hạng với 2,8%, Vương quốc thây ma (Kingdom) (2,5%).