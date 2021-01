Song Hye Kyo tái hợp biên kịch ‘Hậu duệ mặt trời’ trong phim truyền hình mới

Ngày 5.1, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính trong dự án phim truyền hình mới do biên kịch Kim Eun Sook phụ trách.

Thông tin khiến người hâm mộ háo hức mong chờ, bởi Song Hye Kyo và Kim Eun Sook từng hợp tác thành công với nhau trong bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời lên sóng năm 2016, gây sốt toàn châu Á. Vai diễn bác sĩ Kang Mo Yeon trong bộ phim trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp Song Hye Kyo, giúp minh tinh giữ vững vị trí ngôi sao được săn đón hàng đầu ở Hàn Quốc.

Biên kịch Kim Eun Sook nổi tiếng với vai trò biên kịch cho nhiều phim truyền hình ăn khách Hàn Quốc ẢNH: SOOMPI

Bên cạnh Hậu duệ mặt trời, biên kịch Kim Eun Sook còn nổi tiếng khắp xứ kim chi với tư cách là người đứng sau kịch bản của nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Những người thừa kế, Goblin (Tình chàng yêu tinh)… Trong một cuộc khảo sát của tờ TV Report tổ chức vào năm 2017, cô được khán giả bình chọn là biên kịch xuất sắc nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Dự án mới đánh dấu màn tái ngộ giữa Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook sẽ bấm máy vào nửa cuối năm 2021. Bộ phim do Hwa & Dam Pictures, Studio Dragon hợp tác sản xuất, còn giám đốc sản xuất Ahn Gil Ho đóng vai trò đạo diễn. Anh có kinh nghiệm thực hiện một số tác phẩm như Forest of Secret, Memories of the Alhambra,Watcher và Record of Youth. Theo dự kiến, bộ phim sẽ lên sóng vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là nửa đầu năm 2022.

Hồi tháng 11.2020, truyền thông cũng đưa tin Song Hye Kyo chuẩn bị đóng chính phim truyền hình Now, We Are Breaking Up. Tuy nhiên, công ty quản lý UAA của nữ diễn viên cho hay đây chỉ là một trong số những dự án mà người đẹp đang xem xét, chứ chưa chính thức nhận lời tham gia. Thời gian gần đây, Song Hye Kyo không hoạt động diễn xuất mà chỉ góp mặt trên các tạp chí thời trang và làm đại diện một số nhãn hàng. Hiện khán giả mong chờ cô tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian “im hơi lặng tiếng”.