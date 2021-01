BlackPink gây sốt với màn biểu diễn gợi cảm

Tại show này, BlackPink biểu diễn ca khúc Pretty Savage, thuộc The Album phát hành vào tháng 10 năm ngoái. Tiết mục được ghi hình không khán giả (do tình hình dịch bệnh phức tạp), nhưng vẫn làm người hâm mộ phấn khích vì quá cuốn hút. Trên sân khấu, nhóm gây ấn tượng mạnh với phong cách sexy, khoe vóc dáng quyến rũ.

Đặc biệt, ca khúc Pretty Savage trên show The Late Late Show With James Corden đã được thay đổi một chút tiết tấu và phần vũ đạo cũng mạnh mẽ hơn so với bản thường. Do đó, tiết mục của gà cưng nhà YG Entertainment càng khiến fan phấn khích. Riêng nhan sắc và những động tác nhảy dứt khoát và gợi cảm của BlackPink trong trang phục bó sát đã trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.