BlackPink vắng bóng trong top album và ca khúc của Billboard

Gần đến thời khắc sang năm 2021, Billboard gây chú ý khi tung ra bảng xếp hạng 20 ca khúc Kpop và 10 album Kpop xuất sắc nhất năm 2020. Theo Billboard, trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, ngành công nghiệp Kpop vẫn không ngừng phát triển và cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc tuyệt vời, được giới chuyên môn của Billboard đánh giá cao về mặt chất lượng.

Hai danh sách Top 20 ca khúc Kpop và Top 10 album xuất sắc nhất năm 2020 của Billboard nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ nhạc Hàn. Đặc biệt, việc nhóm nhạc nữ đình đám BlackPink “bặt vô âm tín” trong cả hai bảng xếp hạng cũng khiến không ít người bất ngờ. Trong năm 2020, gà cưng nhà YG Entertainment sở hữu loạt hit đình đám How You Like That Lovesick Girls … và tung full album đầu tay mang tên The Album sau 4 năm lăn lộn.

Dù hoạt động nhiều hơn các năm trước, nhưng BlackPink lại không có bất kỳ album hay ca khúc nào được xướng tên trong hai bảng liệt kê của Billboard. Thay vào đó, fan Kpop chứng kiến sự công nhận của Billboard dành cho những tân binh như Everglow , Woodz, Weekly, Treasure…

Nhiều fan cho rằng BlackPink xứng đáng có ít nhất một vị trí trong hai bảng xếp hạng của Billboard ẢNH: INSTAGRAM NV

Đứng đầu bảng 10 album đỉnh nhất Kpop năm 2020 của Billboard là BoA với album Better, phát hành vào ngày 1.12.2020. Đây là album kỷ niệm 20 năm hoạt động của nữ ca sĩ và là minh chứng cho thấy đẳng cấp của cô luôn thuộc top đầu Kpop sau 2 thập kỷ.

Chuyên gia của Billboard miêu tả BoA trong album Better: “Dù BoA có hát bài nào thì vẫn khoe được chất giọng tuyệt tác của mình. Cô vừa có thể truyền tải cảm xúc vừa biết cách nắm bắt những chuyển biến tâm trạng một cách tinh tế”. Đồng thời, phía Billboard cũng khen ngợi Better như một sản phẩm âm nhạc tiếp thêm sinh lực cho người nghe lạc quan hơn trong một năm 2020 đầy biến động.

Album Better của BoA thành công về mặt chuyên môn và cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt ẢNH: INSTAGRAM NV

Các vị trí còn lại trong Top 10 album hay nhất Kpop 2020 của Billboard, gồm: Neverland (của Cosmic Girls), Soul Lady (Yukika), Equal (Woodz), Neo Zone ( NCT 127 ), Eyes wide open ( Twice ), Nonstop (Oh My Girl), XX (Sumin), Tellusboutyourself (Yerin Baek) và Go Live (Stray Kids). Phần lớn cái tên trong danh sách này đều còn khá xa lạ với fan Kpop, song, việc được Billboard vinh danh phần nào cho thấy tiềm năng phát triển đáng gờm trong tương lai của những gương mặt này.

Tại Top 20 ca khúc của năm 2020, Billboard đã chọn La di da của Everglow hạng nhất. La di da là ca khúc chủ đề album mới nhất của nhóm -77.82X-78.29, phát hành vào ngày 21.9 và bán được gần 50.000 bản. Album đã phá kỷ lục về doanh số tuần đầu tiên của các cô gái, còn MV La di da đã đạt gần 75 triệu lượt xem. Bài hát được giới phê bình Billboard đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa synth-pop, tiết tấu cổ vũ bắt tai… và phần điệp khúc gây nghiện cao.

Black Swan của BTS chỉ đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng 20 ca khúc Kpop hay nhất năm 2020 của Billboard ẢNH: TWITTER NV

Đáng nói là BTS với ca khúc Black Swan chỉ đứng thứ 8. Black Swan là một trong những ca khúc chủ đề nằm trong album bán chạy nhất của nhóm Map of the Soul: 7, phát hành vào tháng 2 năm nay. Black Swan để lại ấn tượng mạnh với chất nhạc hip hop đầy sự ám ảnh. Thông qua ca khúc, BTS không ngại cho khán giả thấy nỗi lo lắng lớn nhất chính là một ngày nào đó bản thân có thể không còn yêu thích âm nhạc nữa, đồng thời tuyên bố không để nỗi sợ hãi này chiến thắng niềm đam mê trong mình.

Ngoài ngôi vương thuộc về La di da của Everglow, những thứ hạng còn lại trong Top 20 ca khúc của năm theo Billboard gồm: Dumhdurum - Apink , Left & Right - Seventeen, Mago - Griend, Cool - Weki Meki, Bump Bump - Woodz, I Can’t stop me - Twice, Black Swan - BTS, Tag Me - Weeekly, Back Door - Stray Kids, Good Guy - SF9, Criminal - Taemin, Jogging - Lucy, Pporappippam - Sunmi, Wannabe - Itzy , Can’t You See Me - TXT, Lalalilala - April, Bedlam - Lee Jin Hyuk, I’m good at goodbyes - Bibi và I love you - Treasure.