Jungkook (BTS) dẫn đầu bảng xếp hạng top 100 thần tượng Kpop 2020

Đặc biệt, Jungkook cũng có những hoạt động cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Anh phụ trách vai trò đạo diễn MV Life Goes On , ca khúc chủ đề trong album mới BE của BTS. Ngoài ra, mỹ nam 9X còn thần tượng Kpop có ca khúc trụ top lâu nhất trên bảng xếp hạng Billboard danh giá với hai ca khúc Euphoria và My Time. Song, Jungkook cũng vướng scandal lớn trong năm nay. Hồi tháng 5.2020, anh bị phát hiện cùng bạn bè đến các tụ điểm ăn chơi ở Itaewon (Seoul) trong lúc Hàn Quốc kêu gọi giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch Covid-19.