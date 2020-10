Jennie, Lisa (BlackPink) tiết lộ hình mẫu bạn trai lý tưởng

Gong Yoo (tên thật: Gong Ji Cheol) là nam diễn viên đình đám của Hàn Quốc. Anh tham gia đóng phim từ rất sớm và khẳng định tên tuổi của mình tại làng phim ảnh Hàn lẫn châu Á nhờ cơn sốt của các phim Tiệm cà phê Hoàng tử, Train to Busan, Kim Ji Young 1982, Goblin… Dù bị đồn hẹn hò cùng Yoon Eun Hye, Ahn So Hee, Kim Go Eun và bí mật kết hôn với Im Soo Jung, Jung Yoo Mi, tài tử 41 tuổi không bao giờ lên tiếng về tình cảm của mình. Sắp tới anh sẽ tham gia bộ phim The sea of tranquility phát sóng trên Netflix cùng Bae Doo Na.