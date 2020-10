Trang phục diễn của Jennie (BlackPink) lại gây tranh cãi

Hôm 13.10, tờ Chosun gây chú ý với bài viết xoay quanh trang phục mà Jennie diện trong sân khấu MBC Music Core tập phát sóng ngày 10.10. Người viết xoáy sâu vào dòng chữ Censored (tạm dịch: Sự kiểm duyệt) trên chiếc quần jeans của nữ ca sĩ. Đặc biệt, trên trang cá nhân, mỹ nhân 9X cũng cập nhật hình ảnh mặc trang phục này và viết: "Yeah we some (bishes) you can’t management” (tạm dịch: "Chúng tôi là những kẻ mà bạn không thể quản lý nổi"). Đây là lời của bài hát mới Pretty Savage thuộc album The Album của BlackPink