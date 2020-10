Giữa lùm xùm MV mới bị xóa cảnh, BlackPink tươi tắn đi quay show

Trước khi vào bên trong quay chương trình Knowing Bros (hay còn gọi Ask us anything), BlackPink xuất hiện với dáng vẻ hào hứng và tươi vui bên ngoài tòa nhà JTBC ở Gyeonggi ( Hàn Quốc ). Nhóm đeo khẩu trang kín mặt, nhưng vẫn lộ rõ nụ cười ngọt ngào. Các cô gái cũng liên tục vẫy tay và cúi chào cánh phóng viên, fan đứng đợi.

Theo nhiều người hâm mộ, tâm lý của BlackPink dường như không chịu ảnh hưởng bởi lùm xùm cảnh quay nhạy cảm trong MV Lovesick Girls. Hôm 7.8, YG Entertainment vừa tuyên bố sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ phân đoạn Jennie mặc đồng phục y tá trong MV Lovesick Girls. Công ty nhấn mạnh sẽ thay thế cảnh này trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, YG Entertainment cũng hứa hẹn rút kinh nghiệm và gửi lời xin lỗi đến các y tá cũng như các nhân viên y tế vì sự cố gây hiểu lầm này.

BlackPink diện đồng phục đáng yêu, phối hợp với phụ kiện và trang phục của những nhãn hàng nổi tiếng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IMBC

Được biết, BlackPink tham gia Knowing Bros lần này trong vai trò khách mời. Tập của nhóm sẽ phát sóng vào ngày 17.10 tới. Đây là lần thứ hai gà cưng nhà YG góp mặt trên chương trình. BlackPink từng để lại ấn tượng mạnh khi thể hiện khiếu hài hước và trò chuyện duyên dáng lúc xuất hiện lần đầu trong 1 tập chiếu hồi tháng 8.2017. Do đó, khán giả rất mong ngóng vào sự trở lại của những chủ nhân hit How You Like That trên Knowing Bros.

Sau Knowing Bros, BlackPink sẽ tiếp tục đi ghi hình cho show Running Man, nhưng chưa công bố ngày quay chính thức. Bên cạnh đó, nhóm cũng tích cực quảng bá ca khúc chủ đề Lovesick Girls và The Album trên các sân khấu âm nhạc cuối tuần xứ kim chi.

Cảnh quay Jennie mặc đồng phục y tá gây tranh cãi trong MV Lovesick Girls sẽ bị xóa bỏ ẢNH: CẮT TỪ CLIP Nữ ca sĩ vui vẻ khi đi ghi hình show ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HERALD POP

Mới đây, BlackPink cùng full album đầu tay The Album gây chú ý khi liên tục đạt kỷ lục khủng. Cụ thể, trên trang Hanteo Chart, The Album đã bán được 590.000 bản trong vòng 1 ngày đầu tiên phát hành. Ngoài ra, album cũng cán mốc 1 triệu bản đặt trước, giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên có lượng album đặt trước vượt hơn 1 triệu bản.

Chia sẻ về thành tích này, YG Entertainment nói thêm: “Tổng số lượng album xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu không được tính vào doanh số Hanteo Chart, nên số lượng album bán ra thực tế dự kiến cao hơn”. The Album cũng đã đạt 340.000 bản đặt trước từ Mỹ và châu Âu.