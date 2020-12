Ca khúc cũ của Mariah Carey lại leo lên số 1 Billboard

Billboard mới đây đã xác nhận ca khúc All I Want For Christmas Is You của danh ca Mariah Carey đã trở lại vị trí số 1 Billboard Hot 100 danh giá, kết quả tổng hợp dựa trên doanh số bán hàng (vật lý và kỹ thuật số), lượt stream và lượt phát sóng trên radio.

Đây là thành tích không quá bất ngờ bởi từ đầu tháng 12, All I Want For Christmas Is You đã vào top 10 Billboard Hot 100. Theo số liệu từ Billboard, bản hit này đã chạm ngưỡng 31,4 triệu lượt nghe trực tuyến và 7 nghìn lần tải về tại Mỹ trong tuần vừa qua.

Nữ danh ca trong chương trình Mariah Carey's Magical Christmas Special Ảnh: Apple

Với thành tích này, Mariah Carey đã chính thức cân bằng kỷ lục với Rihanna khi có tới 7 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhiều hơn 4 tuần. Cô cũng trở thành ca sĩ có số tuần đứng đầu bảng xếp hạng này nhiều nhất với 82 tuần, vị trí thứ 2 thuộc về giọng ca người Barbados với 60 tuần, kế tiếp là ban nhạc huyền thoại Beatles (59 tuần) và vị trí cuối cùng thuộc về nhóm Boyz II Men cùng Drake (50 tuần). Ngoài ra, All I Want For Christmas Is You đã chính thức lần đầu tiên giành No.1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh. Chiến thắng lịch sử này của Mariah Carey giúp nữ ca sĩ trở thành người sở hữu ca khúc dành cho mùa lễ hội đầu tiên dẫn đầu trên cả hai bảng xếp hạng âm nhạc lớn là Billboard Hot 100 của Mỹ và Official Chart tại Anh.

Bìa đĩa All I Want For Christmas Is You Ảnh: Twitter NV

Ngoài ra, ca khúc Oh Santa! trong khuôn khổ chương trình Mariah Carey's Magical Christmas Special được cô hát cùng cùng Jennifer Hudson, Ariana Grande cũng vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 76 với 6,3 triệu lượt phát trực tuyến và 10.000 lượt tải xuống có trả phí. "Wow! Điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên! Tôi vô cùng biết ơn khán giả vì thành công của bài hát này", Mariah Carey viết trên Twitter ngày 15.12. Cô mượn lời bài hát để gửi lời chúc đến khán giả: "Tôi chẳng muốn nhiều thứ cho Giáng sinh... chỉ mong có thêm một chút niềm vui và tinh thần ngày lễ cho tất cả mọi người, đặc biệt là trong năm nay. Giáng sinh hạnh phúc".