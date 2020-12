BTS gây sốt khi biểu diễn lại hit ‘I Need You’

Tại KBS Gayo Daechukje 2020, BTS không chỉ mang đến tiết mục mãn nhãn mà còn làm khán giả đong đầy cảm xúc hoài niệm. Bởi thay vì quảng bá toàn bộ ca khúc mới, nhóm bất ngờ biểu diễn lại bản hit cũ I Need You đã phát hành từ 5 năm trước. I Need You chính là bài hát đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của gà cưng nhà Big Hit Entertainment, một bước đệm lớn để nhóm đạt thành công rực rỡ ngày nay.

Màn tái hiện I Need You ở KBS Gayo Daechukje 2020 mở đầu bằng đoạn video khoảnh khắc BTS nhận cúp chiến thắng nhất tuần trên KBS Music Bank . Clip còn có thông điệp của nhóm: “Quá khứ đã tạo nên tôi ngày hôm nay”. Sau đó, BTS diện lại trang phục giống hệt thời điểm tuyên truyền I Need You hồi 5 năm trước và biểu diễn lại ca khúc, khiến fan ngỡ ngàng lẫn phấn khích.

Nhóm cùng fan ôn lại kỷ niệm đẹp khi quảng bá I Need You cách đây 5 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Trên mạng xã hội , màn trình diễn I Need You của BTS tại KBS Gayo Daechukje 2020 trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi. Nhiều người không giấu được sự xúc động: “Muốn khóc khi nhìn lại chiến thắng đầu tiên của nhóm với I Need You 5 năm trước”, “5 năm mà có cảm giác như mới hôm qua vậy”, “Nhóm vẫn biểu diễn với tất cả niềm đam mê trên sân khấu 5 năm trước và tại KBS Gayo Daechukje 2020”, “Sự khác biệt duy nhất tôi thấy là 5 năm trước BTS vẫn còn là những chàng trai, bây giờ họ đã là quý ông rồi”, “BTS đã vượt qua một chặng đường dài rồi”…

I Need You là ca khúc chủ đề của mini album thứ ba của BTS mang tên The Most Beautiful Moment in Life Pt.1, phát hành vào tháng 4.2015. I Need You giúp nhóm lần đầu tiên được vinh danh tại Music Bank của KBS. Đầu năm 2016, những chủ nhân hit Dynamite cũng từng đem I Need You biểu diễn ở TP.HCM.

BTS biểu diễn máu lửa trên sân khấu ẢNH: CẮT TỪ CLIP