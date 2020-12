MAMA 2020: BTS ‘gom’ cúp, Quang Đăng thắng giải vũ đạo

Tại MAMA ( Mnet Asian Music Awards ) 2020, BTS lấy luôn cả 4 giải Daesang (giải thưởng lớn): Nghệ sĩ của năm, Album của năm (Map of the Soul: 7), Ca khúc của năm (Dynamite) và Biểu tượng toàn cầu của năm. Ngoài ra, các chàng trai này còn được xướng tên ở những hạng mục Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, Nhóm nhạc nam có màn trình diễn dance xuất sắc nhất (Dynamite), MV của năm (MV Dynamite) và Top 10 sự lựa chọn của fan trên toàn cầu.

Vậy là BTS đã “gom” đến 8 giải thưởng ở MAMA năm nay. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, BTS mang về cả 4 giải Daesang Mnet Asian Music Awards. Trên sân khấu phát biểu nhận giải, những chủ nhân hit Dynamite gửi lời cảm ơn đến fan, ê-kíp và bày tỏ cảm xúc khi đối mặt với một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh hoành hành khắp nơi.

BTS trở thành "ông hoàng" của giải Mnet Asian Music Awards năm nay khi chiếm trọn 4 giải Daesang ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đặc biệt, trong màn trình diễn của BTS tại MAMA 2020, ban tổ chức đã dùng hiệu ứng để đưa Suga lên sân khấu cùng các thành viên. Được biết, Suga vắng mặt tại sự kiện vì đang hồi phục sau chấn thương vai. Tiết mục của gà cưng nhà Big Hit Entertainment ở MAMA năm nay được đánh giá là có đầu tư và mang nhiều ý nghĩa.

Kết quả MAMA 2020 được khán giả đánh giá là công bằng cũng như những cái tên được vinh danh đều xứng đáng. Việc BTS thắng đậm tại sự kiện cũng không gây bất ngờ, bởi nhóm đã có một năm 2020 đầy thành công từ trong nước đến thị trường quốc tế. Riêng với fan Việt Nam, MAMA 2020 còn là cột mốc khó quên khi vinh danh đến 3 đại diện đến từ Việt Nam: Binz, Amee và Quang Đăng

Tiết mục của BTS tại MAMA 2020 với sự "xuất hiện" của Suga ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong khi Binz chiến thắng giải Best Asian Artist Vietnam (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam) và Amee được vinh danh hạng mục Best New Asian Artist Vietnam (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam), thì Quang Đăng xuất sắc mang về cúp Best Choreographer of the Year (Vũ đạo của năm) cho vũ đạo trong ca khúc Love Note thể hiện cùng team LifeDance.

Chia sẻ về niềm vui này, nam vũ công cho biết: “Đăng thật sự vô cùng bất ngờ khi được thông báo rằng mình nhận giải MAMA với hạng mục Best Choreographer of the Year. Đây là giải thưởng lớn và vinh dự nhất Đăng từng đạt được trong suốt quá trình làm nghề của mình khiến Đăng cảm thấy xúc động khi cầm chiếc cúp trên tay. Cám ơn Mnet, cám ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ Quang Đăng, cám ơn team LifeDance đã luôn bên cạnh Đăng để cùng nhau tạo nên những thành quả đẹp như thế này”.

Quang Đăng thắng giải MAMA với hạng mục Best Choreographer of the Year ẢNH: CẮT TỪ CLIP Với việc nhận giải thưởng MAMA, đây là nguồn động viên lớn để Quang Đăng tiếp tục thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng và mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng ẢNH: NVCC

Trong năm 2020 với thành công của Vũ điệu rửa tay , cái tên Quang Đăng đã nổi tiếng khắp toàn cầu, trở thành một trong những gương mặt trẻ truyền cảm hứng được nhiều tổ chức uy tín thế giới tin tưởng hợp tác. Ngoài việc phát triển sự nghiệp của bản thân khi liên tục sáng tạo ra loạt vũ điệu độc đáo cho dàn nghệ sĩ hàng đầu Vbiz, Quang Đăng cũng rất tâm huyết với những hoạt động cộng đồng.

Những giải thưởng gây chú ý tại MAMA 2020: Nhóm nữ xuất sắc nhất - BlackPink, Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất - Baekhyun ( EXO ), Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất - IU, Nam nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Treasure, Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Weeekly, Nghệ sĩ có màn trình diễn dance xuất sắc nhất - Hwasa (Maria), Nhóm nhạc nữ có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất - BlackPink How You Like That ), Màn hợp tác xuất sắc nhất: eight của IU và Suga (BTS), Nhóm nam yêu thích - NCT, Nhóm nữ yêu thích: Iz*One, Nghệ sĩ được yêu thích nhất - Twice ...