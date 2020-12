BTS biểu diễn đầy cảm xúc, ‘càn quét’ Melon Music Awards 2020

Tối 5.12, lễ trao giải Melon Music Awards 2020 (MMA 2020) đã diễn ra mà không có khán giả do dịch Covid-19 . Sự kiện được phát trực tiếp và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tại MMA 2020, BTS đã thâu tóm toàn bộ Daesang (giải thưởng lớn) của chương trình, gồm Nghệ sĩ của năm, Album của năm ( Map of the Soul: 7 ) và Bài hát của năm (Dynamite). Đây là năm thứ 2 liên tiếp nhóm giành “cú ăn 3” Daesang tại Melon Music Awards.

Ngoài ra, BTS còn nằm trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc nhất Melon Music Awards, cùng BlackPink, Iz* One, Baekhyun (EXO), Im Young Woong, Oh My Girl, Kim Ho Joong, Baek Yerin, Zico và IU. Gà cưng nhà Big Hit Entertainment còn được vinh danh hạng mục Nam nghệ sĩ có màn trình diễn dance xuất sắc nhất ( Dynamite ) và Sự lựa chọn của cộng đồng mạng. Vậy là kết thúc lễ trao giải năm nay, các chàng trai mang về đến 6 giải Melon Music Awards.

BTS hạnh phúc bày tỏ tình cảm đến gia đình, người hâm mộ, các nhà sản xuất... trên sân khấu chiến thắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI Suga không thể có mặt tại sự kiện vì đang hồi phục sức khỏe ẢNH: TWITTER NV

Trong các bài phát biểu khi nhận giải, BTS gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức Melon Music Awards, ê-kíp, chủ tịch công ty Big Hit Entertainmnet Bang Si Hyuk, gia đình và các Army (fandom của BTS). Những chủ nhân hit Idol cũng tỏ ra nuối tiếc khi tình hình dịch Covid -19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, khiến họ không thể đến gần hơn với người hâm mộ. Đồng thời, nhóm cũng đề cập đến sự vắng mặt của thành viên Suga vì đang phục hồi sau chấn thương.

Dù Suga không thể đến dự, BTS vẫn đem đến màn trình diễn ấn tượng trong đội hình 6 người. Nhóm lần lượt biểu diễn Black Swan, On, Life Goes On và Dynamite. Trên sân khấu, mỗi thành viên đều đem đến những dấu ấn riêng biệt. Điển hình như trong tiết mục Dynamite, J-hope gây sốt khi thực hiện vũ đạo đặc trưng của huyền thoại Michael Jackson, Jimin khiến fan phát cuồng với kiểu tóc xanh đậm nam tính… Các từ khóa liên quan đến phần biểu diễn của BTS đã dẫn đầu top từ khóa trên Twitter hàng tiếng đồng hồ.

Vẻ điển trai của Jimin tại sự kiện khiến fan mê mệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP