BTS xóa định kiến ‘robot biết hát’, chinh phục khán giả phương Tây

Trong bài viết Map of the soul: How BTS rewrote the western pop rulebook (tạm dịch: Bản đồ của tâm hồn: Cách thức BTS viết lại quy tắc nhạc pop phương Tây), tờ Guardian (Anh) khen ngợi BTS là nhóm nhạc pop nam hàng đầu thế giới hiện nay. Nhìn lại chặng đường 7 năm của BTS , khán giả không khỏi trầm trồ bởi hiếm có nhóm nhạc Hàn Quốc nào được công chúng lẫn giới chuyên môn nghệ thuật phương Tây đón nhận nồng nhiệt như thế.