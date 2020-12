RM và Suga (BTS) vào top 10 nhạc sĩ hot nhất Billboard

Theo Soompi ngày 3.12, RM và Suga của nhóm nhạc nam BTS cùng đứng trong top 10 bảng xếp hạng Billboard’s Hot 100 Songwriters (100 nhạc sĩ hot nhất của Billboard).

Bảng xếp hạng này ra mắt lần đầu tiên vào tháng 6.2019. Đây là kết quả được tổng hợp thông qua dữ liệu thu thập từ bảng xếp hạng Hot 100 hằng tuần và nhiều bảng xếp hạng theo thể loại khác nhau của Billboard.

BTS đã thống trị một số bảng xếp hạng Billboard tuần trước sau khi album mới của họ - BE - trở thành album thứ năm nắm giữ vị trí số 1 trên Billboard 200 và ca khúc chủ đề Life Goes On trở thành bài hát tiếng Hàn đầu tiên thành hit No.1 trên Billboard Hot 100. Tất cả ca khúc khác trong album mới của BTS, ngoại trừ Skit (Skit không phải là sản phẩm âm nhạc mà là bản thu âm ghi lại cuộc trò chuyện giữa các thành viên BTS) cũng lọt vào danh sách Billboard Hot 100.

BTS liên tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong âm nhạc với album BE Ảnh: Soompi

BTS cũng đã càn quét bảng xếp hạng Digital Song Sales và World Digital Song Sales, thiết lập kỷ lục mới trên bảng xếp hạng phát sóng radio Pop Songs, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng Top Album Sales, bảng xếp hạng Independent Albums và bảng xếp hạng Billboard's Artist 100.

Đây là lần đầu tiên RM và Suga xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard's Hot 100 Songwriters. Họ ra mắt trên bảng xếp hạng với các vị trí trong top 10 (RM ở vị trí thứ 3 và Suga ở vị trí thứ 9). RM tham gia quá trình sáng tác mọi bài hát trong album BE, ngoại trừ Dynamite. Còn Suga cũng sáng tác hầu hết ca khúc trong album, ngoại trừ Dynamite và Stay.

David Stewart và Jessica Agombar - những người sáng tác ca khúc nổi tiếng Dynamite của BTS - cũng được xếp hạng trong top 10 (cùng lúc ở vị trí thứ 7) trong Billboard’s Hot 100 Songwriters. Trên bảng xếp hạng Hot 100 Producers, nhà sản xuất Pdogg và David Stewart (thường xuyên làm việc chung với BTS) lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và 4.