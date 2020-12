BTS là nhóm nhạc được nghe nhiều nhất toàn cầu trên Spotify

Mới đây, nền tảng streaming nhạc lớn nhất thế giới Spotify đã công bố danh sách các nghệ sĩ, album và ca khúc Kpop được nghe nhiều nhất toàn cầu trong năm nay. Và với hơn 5 tỉ lượt nghe trong năm 2020, BTS chính thức là nhóm nhạc sở hữu nhiều lượt stream nhất toàn cầu và cũng trở thành nghệ sĩ Kpop hàng đầu trên Spotify.

Chưa dừng lại ở đó, bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên của BTS là Dynamite cũng đã dẫn đầu bảng xếp hạng những bài hát Kpop được nghe nhiều nhất năm 2020. Bản hit này đã xác lập một kỷ lục mới trên Spotify với 12,6 triệu lượt nghe trong vòng 24 giờ đầu tiên. Ngoài Dynamite , các chàng trai còn có Boy With Luv (hợp tác với Halsey) (hạng 3), Black Swan (hạng 5) và On (hạng 6) trong top 10 Bài hát Kpop được nghe nhiều nhất năm 2020 trên Spotify.

Dynamite là ca khúc Kpop được nghe nhiều nhất năm nay ẢNH: SPOTIFY

Theo sau BTS là BlackPink . Gà cưng nhà YG Entertainment là nhóm nhạc Kpop sở hữu tổng lượt nghe nhiều thứ hai trong bảng xếp hạng của Spotify. Cho đến thời điểm hiện tại, How You Like That của BlackPink đã đạt hơn 300 triệu lượt nghe, trở thành bài nhạc Hàn được nghe nhiều thứ hai trên toàn thế giới trong năm nay. Loạt hit của nhóm như Ice Cream (song ca Selena Gomez ) (hạng 4), Sour Candy (kết hợp với Lady Gaga ) (hạng 7) và Kill This Love (hạng 8) cũng được dịp “chen chân” vào top 10 Bài hát Kpop được nghe nhiều nhất năm 2020.

Tuy nhiên, tính riêng tại Việt Nam thì Bài hát Kpop có nhiều lượt stream nhất lại thuộc về How You Like That của BlackPink. BTS cùng bốn ca khúc Dynamite, Black Swan, On và Boy With Luv lần lượt chiếm các thứ hạng còn lại trong top 5 Bài hát Kpop có nhiều lượt stream nhất Việt Nam

How You Like That của BlackPink được ưa chuộng trên Spotify Việt Nam ẢNH: SPOTIFY

Ngoài BTS và BlackPink, top 10 Sao Kpop có nhiều lượt stream nhất toàn cầu còn có (theo thứ tự): Twice, Stray Kids, Red Velvet , EXO, Seventeen, IU, NCT 127 và (G)I-DLE. Ở mảng solo, IU, Taeyeon (SNSD), Chungha, Hwasa và Bol4 là 5 sao nữ Kpop có nhiều lượt stream nhất toàn cầu. Trong khi đó, các giọng ca gồm Agust D, Zico, Baekhyun (EXO), RM (BTS) và Jay Park dẫn đầu bảng sao nam. Bên cạnh đó, album Map of the soul: 7 của BTS còn xuất sắc góp mặt trong danh sách Album Kpop được nghe nhiều nhất trong năm. Những chủ nhân hit Dynamite cũng xếp hạng nhất bảng Màn kết hợp có nhiều lượt stream nhất toàn cầu nhờ ca khúc Boy With Luv (hợp tác với Halsey).

Nhạc phim Tầng lớp Itaewon gây sốt trên Spotify ẢNH: SPOTIFY

Danh hiệu Bản nhạc phim Hàn Quốc được nghe nhiều nhất năm 2020 chính thức thuộc về Sweet Night của V (BTS) trong bộ phim Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class). Đứng vị trí thứ 2 là Stay With Me của bộ đôi Chanyeol và Punch - nhạc phim Yêu tinh (Guardian: The Lonely and Great God) đình đám một thời.