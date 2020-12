BTS, BlackPink, Đen Vâu được nghe nhiều nhất tại Việt Nam 2020

2020 cũng là một năm nổi bật với sự lên ngôi của nhạc Việt, khi các nghệ sĩ Việt cũng đang nắm giữ nhiều thứ hạng cao trong danh sách Ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam năm nay. Danh hiệu đầu bảng thuộc về bản hit Mascara của Chillies, liền sau đó là Lối nhỏ của Đen Vâu và Phương Anh Đào. Ca khúc Em đã bỏ hút thuốc chưa? của bộ đôi Bích Phương và traitimtrongvang giành được vị trí số 5 trong danh sách, xếp sau hai bản hit How you like that? của BlackPink và Dynamite của BTS.