Tập 6 ‘Thế giới hôn nhân’ đầy bạo lực, phá kỷ lục rating ‘Tầng lớp Itaewon’

Theo thống kê rating phim tại Hàn Quốc , tập 6 Thế giới hôn nhân đã lần lượt đạt 18,8% trên toàn quốc và 21,4% ở khu vực Seoul. Hai con số này giúp đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Wan Il đánh bại Tầng lớp Itaewon để trở thành phim truyền hình có rating cao thứ nhì lịch sử đài JTBC, chỉ sau Sky Castle (Lâu đài trên không). Được biết, Sky Castle với 23,78% rating đang giữ kỷ lục về tỷ lệ người xem cao nhất mọi thời đại của truyền hình cáp Hàn Quốc nói chung và của kênh JTBC nói riêng

Trước đó, Itaewon Class từng ghi kỷ lục với rating 16,5% toàn quốc và 18,3% tại Seoul khi chiếu tập cuối cùng. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau, tác phẩm này đã bị Thế giới hôn nhân vượt mặt. The World of the Married còn đang có khả năng sẽ tiếp tục lập thêm nhiều chỉ số rating khủng khi còn đến 10 tập nữa mới kết thúc.

Cuộc chiến bạo lực tinh thần và thể xác của hai nhân vật chính trong tập 6 Thế giới hôn nhân làm người xem bùng nổ ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Kỷ lục rating của tập 6 là kết quả của loạt tình tiết gay cấn đến nghẹt thở trong tập phim dài hơn 1 tiếng 15 phút phát sóng tối 11.4 vừa qua. Mâu thuẫn giữa vợ chồng Lee Tae Oh (Park Hae Joon) - Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) lên đến đỉnh điểm và dẫn đến ly dị. Tuy nhiên, trước khi chính thức “đường ai nấy đi”, ông chồng ngoại tình còn đe dọa bà xã cũng như cố gắng đòi quyền nuôi con và khối tài sản mà mình từng bòn rút từ người vợ tào khang.

Thậm chí, trong lúc nóng giận, Lee Tae Oh còn điên tiết bóp cổ và tấn công Ji Sun Woo đến mức cô máu me đầy mặt. Anh chỉ chịu dừng tay khi vợ nằm dở sống dở chết và con trai Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) xuất hiện.

Dân mạng cho rằng cảnh bạo lực đẩy mạch phim lên cao trào hơn và có yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cậu con trai sẽ chọn sống với ai khi bố mẹ chia tay ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cảnh phim bạo lực này khiến khán giả sốc vì không ngờ quý ông lăng nhăng này quá vũ phu và mất hết tình nghĩa với vợ. Phân đoạn cả hai lao vào xâu xé nhau về mặt tinh thần lẫn thể xác qua các câu thoại và nắm đấm, cái tát còn gây ám ảnh cho một số đối tượng người xem.

Đáng chú ý, tập 6 là tập phim Thế giới hôn nhân cuối cùng gắn mác R (hạn chế khán giả dưới 18 tuổi). Do đó, những tình tiết đánh đập hay có yếu tố “người lớn” đã được cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa vào tập phim này. Trước đó, tập 6 còn có cảnh Ji Sun Woo mắng con trai trên bờ vực thẳm và khoảnh khắc ân ái của Lee Tae Oh cùng nhân tình Yeo Da Kyeong (Han So Hee).

Sau khi ăn nằm với nhân tình, Lee Tae Oh quay về đánh vợ vì tức giận. Người xem bức xúc vì Ji Sun Woo hết bị tiểu tam đến chồng đánh đập tàn nhẫn ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Quay về nội dung phim, việc hành hung vợ đã đẩy Lee Tae Oh vào tình thế bất lợi trong lùm xùm chấm dứt hôn nhân. Anh đành chịu từ bỏ mọi thứ và đưa nhân tình cùng đứa con rời khỏi thành phố. Dù vậy, tưởng chừng như cơn ác mộng của Ji Sun Woo về ông chồng tệ hại đã chấm dứt, thì 2 năm sau, anh ta và vợ mới với con gái quay lại hoành tráng. Trong gần 3 phút cuối của tập 6, ảnh gia đình Lee Tae Oh - Yeo Da Kyeong làm Ji Sun Woo và người xem ngỡ ngàng.

Trong đoạn trailer tập 7 Thế giới hôn nhân, Lee Tae Oh đã tạo dựng lại sự nghiệp thành công, chuyển đến khu sang trọng cao cấp và quyết định quay lại trả thù Ji Sun Woo. Hóa ra, 6 tập phim hồi hộp vừa qua chỉ là khởi đầu của một cuộc trả thù mới từ phía ông chồng bội bạc.