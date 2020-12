BTS đứng đầu bảng xếp hạng World Albums trong tuần của Billboard

Theo Soompi, Billboard đã phát hành bảng xếp hạng World Albums trong tuần này (tính từ 30.11- 5.12). Album mới của BTS - BE - đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, đồng thời lọt vào bảng xếp hạng World Albums ở vị trí số 1.

Trước đó, BE đã đạt được con số ấn tượng là 242.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu tiên phát hành (từ ngày 20.11 đến 26.11). Trong đó, bao gồm 177.000 đơn vị bán album truyền thống, 35.000 đơn vị TEA (tính điểm ca khúc) và 30.000 đơn vị SEA (tính lượt nghe trực tuyến).

BTS đã nắm giữ tổng cộng 7 album trong top 15 của bảng xếp hạng. Ngoài việc đứng đầu danh sách với BE, nhóm còn giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng World Albums với Map of the Soul: 7, vị trí thứ 5 với Love Yourself: Answer, số 7 với Love Yourself: Her, số 9 với Skool Luv Affair, số 14 với Map of the Soul: Persona và số 15 với Love Yourself: Tear.

BTS, BlackPink, NCT đứng vị cao trên bảng xếp hạng của Billboard tuần này Ảnh: Soompi

Full album đầu tiên của BlackPink - The Album - giữ vững vị trí thứ 2 trong tuần thứ 8 trên bảng xếp hạng, trong khi RESONANCE Pt. 1 của NCT vươn lên vị trí thứ 4 trong tuần thứ 7 có mặt.

Minisode1: Blue Hour của TXT đứng ở vị trí thứ 6 trong tuần thứ tư góp mặt trên bảng xếp hạng, tiếp theo là Super One của SuperM nắm giữ vị trí thứ 11 (tuần thứ 9 có mặt).

Cuối cùng, nhóm nhạc ảo K/DA (được thành lập bởi Riot Games, chủ quản tựa game Liên Minh Huyền Thoại) với album All Out xếp vị trí thứ 12 trong tuần.