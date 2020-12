Showbiz Hàn cuối năm: phim - show bị hủy, nghệ sĩ đổ xô đi xét nghiệm

Trước mắt (tính đến sáng 1.12), vẫn chưa có nghệ sĩ nào khác ngoài nhóm Up10tion thông báo bị lây nhiễm từ Bitto, nhưng nhà đài SBS đã tuyên bố hủy bỏ sân khấu âm nhạc cuối tuần The Show tập tối 1.12. Quyết định của phía ban tổ chức nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các nghệ sĩ, nhân viên và phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, hoạt động của một số nghệ sĩ cũng chịu tác động lớn vì dịch Covid-19 xuất hiện trở lại. Stray Kids hoãn sự kiện gọi điện trực tuyến cho fan vào ngày 30.11, Woodz hủy lên sóng SBS Power FM’s Park So Hyun’s Love Game và Naver Now’s Late Night Idol, toàn bộ công việc của StayC trong ngày 1.12 đều bị hủy, Lucy cũng bỏ lỡ nhiều show và đang tự cách ly…

Không riêng gì mảng âm nhạc, mà lĩnh vực phim ảnh Hàn Quốc cũng đang phải chống chọi với virus corona. Sáng 1.12, Newsen cho hay hai bộ phim điện ảnh Determination to Part Ways và Handsome Guys đều phải hoãn vì lý do liên quan đến đại dịch.

The Show hủy tập 1.12 vì ảnh hưởng của dịch bệnh

Một nhân viên phụ trách khâu hiệu ứng/hóa trang của Determination to Part Ways có tiếp xúc với một trường hợp nhiễm bệnh, nên cả đoàn làm phim đành phải ngừng quay khẩn cấp. “Toàn bộ ê-kíp đã đi xét nghiệp. Chúng tôi có thể sẽ tiếp tục quay phim lại nếu như nhận được kết quả âm tính với Covid-19”, đại diện tác phẩm chia sẻ.

Được biết, Determination to Part Ways khởi quay từ tháng 10 và quy tụ dàn sao Hoa - Hàn đình đám: Park Hae Il, Thang Duy Lee Jung Hyun , Go Kyung Pyo, Park Yong Woo… Chuyện đình chỉ quay này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thời gian phát hành dự kiến của phim.

Dàn diễn viên nổi tiếng của Determination to Part Ways (3 ảnh trên) và Handsome Guys gồm: Park Hae Il, Thang Duy , Go Kyung Pyo, Lee Sung Min, Gong Seung Yeon và Jeong Hwa (EXID)

Trong khi đó, Handsome Guys phải dừng làm việc vì lý do tương tự Determination to Part Ways. Đoàn Handsome Guys cũng đang đợi kết quả xét nghiệm để lựa chọn có nên quay tiếp hay không. Handsome Guys có sự tham gia của các diễn viên Lee Sung Min, Lee Hee Joon, Gong Seung Yeon, Lee Kyu Hyung, Jeong Hwa ( EXID )… Hiện Jeong Hwa đã hủy hẹn phỏng vấn cho bộ phim The Dragon Inn: Part 1 và đang tự cách ly, chờ kết quả xét nghiệm.