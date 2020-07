BlackPink nhá hàng sản phẩm kết hợp với nghệ sĩ bí ẩn

Sáng 23.7, YG Entertainment bất ngờ tung teaser poster sản phẩm mới của BlackPink. Các cô gái xuất hiện trên poster đầy cá tính. Đi kèm theo đó là dòng thông tin về single sắp phát hành của nhóm, dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 8. Ngày phát hành cụ thể của ca khúc vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào danh tính nghệ sĩ sẽ kết hợp với BlackPink trong single sắp tới. Trên poster, ê-kíp không công bố gợi ý người này mà chỉ để dấu hỏi to tướng, càng khiến fan tò mò và háo hức hơn.

Dân mạng đưa ra nhiều dự đoán về nghệ sĩ sẽ hợp tác với BlackPink trong sản phẩm mới ẢNH: INSTAGRAM NV

Chủ đề về giọng ca sẽ hợp tác với BlackPink trong ca khúc mới liên tục được bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng những chủ nhân hit Kill This Love nhiều khả năng sẽ làm việc cùng các tên tuổi thuộc YG Entertainment như Big Bang, AKMU, Winner, iKON, Treasure… Một bộ phận dân mạng lại mong nhóm có thể hát chung với những gương mặt nổi tiếng như Lee Hyori, Bi Rain, IU…

Trong khi đó, có không ít ý kiến lại dự đoán BlackPink sẽ kết hợp với nghệ sĩ quốc tế, nối tiếp thành công của lần “song kiếm hợp bích” với Lady Gaga (trong bài hát Sour Candy) hay Dua Lipa (qua ca khúc Kiss and Make up).

Nhóm vừa ăn mừng MV How You Like That cán mốc 300 triệu lượt xem cách đây không lâu ẢNH: NSTAGRAM NV

Được biết, hồi đầu năm nay, YG Entertainment đã thông báo BlackPink sẽ trở lại với chuỗi hoạt động hoành tráng. Cụ thể, nhóm chính thức tái xuất vào tháng 6.2020 với hit How You Like That và sẽ tung full album đầu tiên vào tháng 9. Single mới nhá hàng bên trên là dự án thứ 2 trong chuỗi lịch trình quảng bá trở lại của những nữ thần tượng.

Sau đó, trong mùa thu 2020, các thành viên sẽ có kế hoạch solo. YG Entertainment từng chia sẻ: “Màn solo của Rosé đã hoàn tất, thời điểm phát hành dự định sẽ là tháng 9, sau khi full album của BlackPink ra mắt công chúng. Ngoài ra, single solo của Lisa cũng đã được lên lịch chuẩn bị phát hành, hiện chúng tôi đang chuẩn bị sản xuất cho sản phẩm solo của Jisoo”.