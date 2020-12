Amee là ca sĩ trẻ nhất Việt Nam được vinh danh ở Mnet Asian Music Awards

Tối 6.12 (giờ địa phương), lễ trao giải MAMA Mnet Asian Music Awards ) 2020 chính thức diễn ra không khán giả vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 . Bên cạnh giải thưởng được trao cho các sao Hàn đình đám, thì hạng mục quốc tế cũng gây chú ý lớn đối với người hâm mộ. Năm nay, Việt Nam có hai đại diện vinh dự đem về cúp vàng MAMA là Binz và Amee.

Cụ thể, Binz chiến thắng giải Best Asian Artist Vietnam (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam) và Amee được xướng tên hạng mục Best New Asian Artist Vietnam (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam). Trên các diễn đàn âm nhạc, cộng đồng mạng Việt Nam dành nhiều lời chúc mừng đến hai giọng ca nổi tiếng và đánh giá bộ đôi hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này.

Amee thể hiện sự trân trọng khi đạt giải thưởng danh giá của MAMA 2020 cũng như truyền tải thông điệp về tình yêu: “Bởi vì tình yêu dạy Amee cách trân quý khán giả, âm nhạc, hiện tại và chính bản thân Amee" ẢNH: NVCC

Trong video phát biểu, Amee diện thiết kế của Thủy Nguyễn, được cách điệu từ trang phục truyền thống của Việt Nam. Trang phục có sự phối hợp họa tiết hài hòa trên gam màu đỏ chủ đạo đầy ấn tượng, mang hình ảnh vừa thuần Việt vừa hiện đại. Với giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam, Amee chính thức trở thành ca sĩ trẻ nhất ở Việt Nam đạt được giải thưởng này cho đến thời điểm hiện tại. Sau hơn một năm rưỡi hoạt động không mệt mỏi và gặt hái nhiều thành công đáng kể, đây là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của mỹ nhân 10X và ê-kip thời gian qua.

Trong khi đó, Binz xuất hiện trên clip nhận giải với phong thái cool ngầu. Chủ nhân hit Bigcityboy chia sẻ bằng tiếng Anh: “Tôi rất trân trọng giải thưởng này”. Hồi cuối tháng 11, anh từng gây xôn xao khi “lỡ” khoe cúp MAMA 2020 trên trang cá nhân, nhưng đã nhanh chóng xóa. Dù vậy, dân mạng vẫn chụp lại được khoảnh khắc “trượt tay” của rapper 32 tuổi và bàn luận sôi nổi.

Binz từng bất ngờ chia sẻ cúp MAMA trên trang cá nhân trước khi lễ trao giải diễn ra ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Năm 2020 là một năm nhiều cột mốc ấn tượng của cả Binz và Amee. Binz gây sốt với bản hit 021, ToGetHer và đặc biệt là Bigcityboy. Ngoài ra, anh còn nhận được nhiều sự quan tâm khi làm giám khảo chương trình Rap Việt ăn khách. Binz được nhiều người nhận xét là một trong những rapper đi tiên phong trong làng hip hop hiện đại Việt Nam.