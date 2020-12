BlackPink hoãn concert trực tuyến vì Covid-19 bùng phát trở lại

Theo Allkpop, sáng 17.12, công ty YG Entertainment đã đưa ra thông báo mới nhất về concert trực tuyến có tên The Show của nhóm nhạc đình đám BlackPink. Thay vì diễn ra vào 0 giờ ngày 27.12 như lịch ấn định từ trước, The Show bị hoãn đến 14 giờ (giờ địa phương) ngày 31.1.2021. YouTube vẫn được BlackPink chọn là đơn vị phát sóng concert trực tuyến này. Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc sẽ trình diễn các bài hát trong album phòng thu đầu tay The Album phát hành hồi tháng 10.

Bên cạnh poster thông báo ngày, giờ mới của concert trực tuyến The Show, BlackPink còn đăng tải thêm video gửi lời cám ơn đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19. "Cám ơn Blink (tên fandom của nhóm) rất nhiều vì ủng hộ The Show. Chắc hẳn các bạn đã quá mệt mỏi vì dịch bệnh rồi nhỉ? Chúng tôi rất muốn gặp Blink càng sớm càng tốt nhưng vì tuân thủ các quy định bảo vệ an toàn, The Show đã phải dời từ ngày 27.12.2020 sang 31.1.2021. Nhóm sẽ mang lại niềm vui cho khán giả trong thời điểm khó khăn này. Đừng quên điều quan trọng nhất là sức khỏe của mọi người. Vui lên nhé!", bốn nữ thần tượng an ủi fan.