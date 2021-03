Rosé (BlackPink) mặc thiết kế của Công Trí trong MV solo đầu tay?

Tối 9.3, Rosé tung thêm video nhá hàng MV On the Ground , sản phẩm solo đầu tiên của cô. Trong teaser kéo dài gần 20 giây, nữ ca sĩ đứng giữa khung cảnh nhà hát và cất tiếng hát. Theo tài khoản Style of Rosie - chuyên “soi” quần áo của Rosé , bodysuit và áo choàng (cape) mà nữ thần tượng mặc ở teaser là của nhà thiết kế Việt Nam Nguyễn Công Trí.

Style of Rosie phát hiện bộ trang phục sang chảnh và bắt mắt này nằm trong bộ sưu tập Ready-to-Wear Xuân Hè 2020, từng được trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York cuối năm 2019. Giá của tổng thể trang phục ước tính khoảng 12.000 USD (hơn 277 triệu đồng). Style of Rosie cũng cho rằng stylist của Rosé đã chỉnh sửa body suit và áo choàng để phù hợp với thành viên nhóm BlackPink

Rosé trong teaser MV On the Ground ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người hâm mộ Việt Nam rất bất ngờ và phấn khích khi biết Rosé diện một sản phẩm của nhà thiết kế Việt Nam nổi tiếng trong MV mới On the Ground. Liên hệ với nhà mốt này, vị đại diện cho biết do hợp đồng bảo mật nên chưa thể cung cấp gì thêm.

Bên cạnh đó, dân mạng Việt Nam cũng không giấu được sự tự hào khi một sao Kpop đình đám mặc đồ của nhà thiết kế Việt Nam. Được biết, nhiều ngôi sao thế giới như Beyonce, Margot Robbie, Katy Perry, Dakota Johnson, Heidi Klum, Kelly Rowland, Kate Bosworth… cũng từng chọn thiết kế của Nguyễn Công Trí xuất hiện trước công chúng.

Album -R- từng gây tranh cãi vì có quá ít bài hát ẢNH: INSTAGRAM NV

On the Ground là ca khúc chủ đề của album -R- , solo album đầu tay của Rosé. Album dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 12.3. Đáng chú ý, bài hát từng được Rosé biểu diễn tại concert The Show hồi cuối tháng 1.2021 là Gone cũng nằm trong album -R-.

Tính đến sáng 10.3, đã có đến 400.000 bản album -R- đã được đặt mua trước, chính thức giúp Rosé trở thành nữ ca sĩ solo Kpop có lượng album đặt mua trước nhiều nhất. Các đơn đặt hàng không chỉ ở Hàn Quốc, mà còn đến từ các khu vực như Trung Quốc , Đông Nam Á, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu... Lượng tiêu thụ album dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới.

Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand và lớn lên ở Úc. Trong BlackPink, giọng hát độc lạ của cô dễ dàng chinh phục người nghe, giúp nhóm thu hút đông đảo fan. Ngoài thế mạnh giọng hát, gà cưng nhà YG còn được yêu mến bởi vẻ ngoài ngọt ngào. Bên cạnh đó, cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng danh tiếng. Hình ảnh của bông hồng đến từ nước Úc được lăng xê nhiều nơi trên khắp thế giới.