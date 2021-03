Sao gốc Việt Kelly Marie Trần gợi cảm trên tạp chí Hollywood với thiết kế Công Trí

Sau vai diễn Rose Tico thể hiện thành công trong hai phần mới nhất của loạt phim Star Wars và vấp phải làn sóng kỳ thị, bắt nạt dữ dội trên mạng xã hội Kelly Marie Trần trở lại đầy mạnh mẽ với tư cách là diễn viên gốc Việt đầu tiên trở thành nàng công chúa Disney tiếp theo của đế chế hoạt hình lừng danh thế giới . Đầu tháng 3.2021, nữ diễn viên sinh năm 1989 lại làm nức lòng người hâm mộ quê nhà khi xuất hiện đầy kiêu hãnh trên tạp chí điện ảnh danh tiếng The Hollywood Reporter và giới thiệu với thế giới về một phiên bản mạnh mẽ, quyết đoán hơn của mình cùng với đó là những chia sẻ về dự án mới nhất Raya and the Last Dragon.

Khác với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh, Kelly Marie Trần mang đến diện mạo gợi cảm, cuốn hút khác lạ trên bìa tạp chí The Hollywood Reporter ẢNH: THR/DYAN JONG

Không chỉ gây ấn tượng với câu chuyện trang bìa tràn đầy cảm hứng, sao nữ 33 tuổi còn thu hút sự chú ý của người xem với diện mạo xinh đẹp, gợi cảm và khác lạ khi trưng diện loạt thiết kế đến từ “anh cả làng mốt Việt Nam”. Bộ ảnh của Kelly Marie Trần là sự pha trộn giữa điện ảnh và thời trang, gắn liền với hai tên tuổi Việt Nam là niềm tự hào của ngành sáng tạo và nghệ thuật . Là mỹ nhân tiếp theo lựa chọn trang phục của Công Trí , Kelly Marie Trần đại diện cho hình ảnh của những phụ nữ đương đại mà nhà thiết kế hướng đến. Cũng như những sao nữ từng diện thiết kế của nhà mốt Việt như Beyoncé, Rihanna, Katy Perry hay cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, Kelly Marie Trần thể hiện một vẻ đẹp độc lập, tự tin và quyết liệt của người phụ nữ hiện đại trong cuộc sống.

Nữ diễn viên diện chiếc đầm thêu hoa gấm màu đỏ trong bộ sưu tập Cong Tri Xuân Hè 2021, với điểm nhấn nhằm ở cổ áo khoét vuông khoe khéo phần ngực và xương quai xanh, cùng chân váy xẻ cao vừa tạo sự quyến rũ, vừa có nét quý phái ẢNH: THR/DYAN JONG

Bộ trang phục tiếp theo được sao gốc Việt lựa chọn là chiếc đầm dập li màu beige với điểm nhấn nằm ở phần dựng khối cầu vai đầy ấn tượng. Mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập Cong Tri Thu Đông 2020 ẢNH: THR/DYAN JONG

Phần cầu vai cách điệu của mẫu thiết kế nhấn mạnh vẻ đẹp quyền lực của người phụ nữ ẢNH: THR/DYAN JONG

Tổng thể trang phục và phụ kiện nữ trang giúp Kelly Marie Trần trở lên sang trọng quý phái, nhưng không kém phần gợi cảm, mạnh mẽ ẢNH: THR/DYAN JONG

Sau đó không lâu trong press tour quảng bá bộ phim hoạt hình Raya and the Last Dragon, nữ diễn viên Kelly Marie Trần tiếp tục lựa chọn một chiếc đầm khác trong bộ sưu tập Cong Tri Thu Đông 2020. Mẫu thiết kế với chất liệu ánh kim, đem đến sự duyên dáng và thanh lịch cho ngôi sao gốc Việt ẢNH: NVCC

Kelly Marie Trần (tên tiếng Việt: Trần Loan) sinh năm 1989 trong gia đình người Việt di cư sang Mỹ. Ra mắt vào năm 2011, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên 33 tuổi gặp nhiều trắc trở trước khi được cả thế giới biết đến với vai Rose Tico trong 2 phần phim mới nhất của Star Wars là Star Wars: The Last Jedi (2017) và Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) đồng thời tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình The Croods: A New Age (Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới).