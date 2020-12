Nữ ca sĩ Gwen Stefani diện thiết kế của Công Trí lên sóng truyền hình Mỹ

Xuất hiện trên kênh truyền hình Hallmark’s Channel để quảng bá ca khúc mới cho dịp lễ Giáng sinh mang tên Here This Christmas, giọng ca 51 tuổi thu hút ánh nhìn khi diện thiết kế váy lệch vai đen trắng phối với quần ống loe tối màu đều cùng chất liệu taffta. Dẫu chỉ có hai màu cơ bản, set đồ vẫn nổi bật giữa trường quay ngập tràn không khí Noel nhờ loạt họa tiết nơ mảnh đồng màu được đính kết tỉ mỉ, dày đặc trên nền váy. Trang phục từ nhà thiết kế Việt Nam được Gwen Stefani kết hợp với lối trang điểm tự nhiên cùng những phụ kiện đơn giản, tinh tế, giúp nữ huấn luyện viên The Voice (Mỹ) toát lên thần thái sang trọng, vẻ ngoài hiện đại và thời trang ở tuổi ngũ tuần.