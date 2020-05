Kelly Rowland diện đầm Công Trí ngồi ghế nóng ‘The Voice Úc’

Nữ ca sĩ Kelly Rowland chiếm trọn spotlight thời trang tại vòng Giấu mặt của của The Voice Úc 2020 vừa phát sóng nhờ diện thiết kế nổi bật từ thương hiệu Công Trí. Trang phục được giọng ca người Mỹ lựa chọn gây ấn tượng với phom dáng độc đáo cùng điểm nhấn là phần ngực khoét sâu phô diễn vẻ gợi cảm của ngôi sao 39 tuổi và cầu vai nhọn cao vút vừa tôn thêm sự quyền lực lại không làm mất đi nét nữ tính, quyến rũ vốn có của chủ nhân hit Ghetto. Các huấn luyện viên khác của chương trình bày tỏ sự thích thú đối với bộ cánh độc đáo của Kelly Rowland và dí dỏm trêu đùa về trang phục.

Kelly Rowland sinh năm 1981, cô là nữ ca - nhạc sĩ nổi tiếng tại Mỹ. Ngôi sao 39 tuổi bắt đầu sự nghiệp ca hát với tư cách là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Destiny’s Child bên cạnh 2 cái tên nổi bật nhất là Beyoncé và Michelle Williams. Năm 2002, cô tách nhóm để thực hiện album đầu tay của riêng mình mang tên Simply Deep và nhanh chóng tiêu thụ hơn 2,5 triệu đĩa trên thế giới chỉ sau vài tuần. Giọng ca da màu tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với các album khác như: Ms.Kelly, Here I Am, Talk a Good Game . Trong suốt sự nghiệp của mình, Rowland đã bán được hơn 30 triệu bản với tư cách là một nghệ sĩ solo. Bên cạnh sự nghiệp ca hát lẫy lừng, Kelly Rowland còn tham gia nhiều bộ phim như: Freddy vs. Jason, The Seat Filler, Think Like a Man… Ngôi sao U.40 còn đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên The Voice Australia từ năm 2017 đến nay.