Ellie Goulding tố giải Grammy thiếu minh bạch, không coi trọng nghệ sĩ có tài

Ellie Goulding là ngôi sao mới nhất lên tiếng quanh các đề cử Grammy năm 2021. Tuy nhiên, thay vì trút những lời đầy phẫn nộ, gay gắt trên mạng xã hội , giọng ca Lights nêu quan điểm của mình thông qua một bài luận cô đọng cùng những lý lẽ xác đáng. Sao nữ sinh năm 1986 bộc bạch rằng thực trạng hiện tại của thế giới âm nhạc khiến cô thấy buồn lòng bởi ngành công nghiệp này đã không còn thể hiện những động lực thôi thúc các nghệ sĩ âm nhạc tạo ra những sản phẩm chất lượng.

“Tôi ngồi đây và tự hỏi rằng: từ khi nào mà những yếu tố như: quan hệ trong ngành, chính trị hay sự xuất hiện trên các bìa tạp chí lại trở thành những tiêu chí đánh giá thay cho âm nhạc vậy?”, nữ ca sĩ người Anh bức xúc. Cô tiếp tục: “Nhiều người đang được trao giải dưới hình thức đề cử và chiến thắng hạng mục bằng những lý do thật khó để giải thích”.

Ellie Goulding cảm thấy tiếc cho những nghệ sĩ thực sự có tài nhưng không được công nhận xứng đáng ẢNH: INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ 34 tuổi cho rằng cách đánh giá đề cử và trao giải của Grammy đang làm ngành công nghiệp âm nhạc mất đi sự công tâm, minh bạch, cạnh tranh công bằng. Nhiều nghệ sĩ thực sự có tài nhưng không được tôn vinh, điều này phần nào khiến họ mất động lực tạo ra những sản phẩm giá trị đóng góp cho nền âm nhạc. “Liệu một vận động viên có bắt đầu chặng đường đua của mình khi họ biết thừa rằng dù họ có về đích trước tiên họ cũng chẳng được huy chương vàng không?”, ngôi sao 8X đặt vấn đề. “Câu hỏi mà tôi muốn gửi tới bạn, tới ngành công nghiệp âm nhạc này chính là: Như thế nào thì mới xứng đáng với một giải thưởng? Ai là người quyết định sự xứng đáng này? Tôi rất muốn đặt ra câu hỏi này để mọi người cùng suy ngẫm, thảo luận”, chủ nhân hit Love me like you do chất vấn.

Ellie Goulding kết thúc bài viết của mình bằng việc kêu gọi một quy trình đề cử và bỏ phiếu trong ngành minh bạch, đề cử những nghệ sĩ dựa trên tài năng thực sự của họ chứ không phải dựa trên "sức ảnh hưởng truyền thông" của họ. Cô nhấn mạnh: “Đã đến lúc chúng ta cần phải có một cuộc thảo luận lớn hơn về việc chúng ta sẽ đi đâu và làm thế nào để nhận biết cũng như trao thưởng cho những người đã thực sự tạo nên nền công nghiệp âm nhạc này”.

Mới đây, The Weeknd cũng bày tỏ sự bức xúc về Grammy, chỉ trích giải thưởng "thối nát" ẢNH: GETTY