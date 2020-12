Chi Pu tự tin nhờ clip thu sẵn khi tham gia lễ hội âm nhạc quốc tế

Cô gây ấn tượng khi giới thiệu bằng tiếng Anh: “Chào mừng mọi người đến với Double Happiness. Tôi là Chi Pu, tôi tự hào đến từ Việt Nam. Tôi đang sống tại TP.HCM. Đĩa đơn mới nhất của tôi

là một ca khúc mang màu sắc tropical, kể về một cô gái đi tìm tình yêu giữa thành phố rộng lớn. Hãy cảm nhận và mơ cùng tôi qua ca khúc”.

Màn trình diễn của Chi Pu ở lễ hội âm nhạc trực tuyến Double Happiness - Winter Wonder Festival được phát sóng trưa 3.12 (giờ Việt Nam).Mơ anh (Dream of you),