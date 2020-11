The Weeknd phẫn nộ tố Grammy thiếu minh bạch

Danh sách đề cử ở 4 hạng mục chính của Grammy 2021 1. Bản thu âm của năm: Black Parade - Beyoncé Colors - Black Pumas Rockstar - DaBaby, Roddy Ricch Say So - Doja Cat Everything I Wanted - Billie Eilish Don't Start Now - Dua Lipa Circles - Post Malone Savage - Megan Thee Stallion, Beyoncé 2. Album của năm: Chilombo - Jhené Aiko Black Pumas (Deluxe Edition) - Black Pumas Everyday Life - Coldplay Djesse Vol. 3 - Jacob Collier Women In Music Pt. III - HAIM Future Nostalgia - Dua Lipa Hollywood's Bleeding - Post Malone Folklore - Taylor Swift 3. Bài hát của năm Black Parade - Beyoncé The Box - Roddy Ricch Cardigan - Taylor Swift Circles - Post Malone Don't Start Now - Dua Lipa I Can't Breathe - H.E.R. Everything I Wanted - Billie Eilish If The World Was Ending - JP Saxe, Julia Michaels 4. Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Phoebe Bridgers Ingrid Andress Doja Cat Kaytranada Megan Thee Stallion Noah Cyrus Chika D Smoke Bên cạnh 4 hạng mục chính là các đề cử được phân chia theo từng thể loại nhạc: Pop, Rock, R&B, Country, Rap… Mỗi thể loại bao gồm các hạng mục: Màn trình diễn solo xuất sắc nhất, Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc xuất sắc nhất, Album xuất sắc nhất, Bài hát hay nhất… Trong đó, Beyoncé dẫn đầu với 9 đề cử còn Talylor Swift, Dua Lipa và Roddy Ricch theo sát phía sau với 6 đề cử mỗi người. Nhóm nhạc BTS khiến người hâm mộ vỡ òa khi có tên ở hạng mục Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất nhờ bản hit Dynamite.