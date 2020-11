Beyoncé dẫn đầu đề cử Grammy 2021 với 9 hạng mục

Với 9 hạng mục được đề cử, Beyoncé trở thành nữ nghệ sĩ được đề cử Grammy nhiều nhất trong lịch sử. Ca sĩ Anh Dua Lipa, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift và rapper Roddy Ricch theo sau với 6 đề cử mỗi người.

Ở hạng mục Record of The Year (Bản thu âm của năm), Beyoncé nhận được đến 2 đề cử trong cùng 1 hạng mục với ca khúc Black Parade và màn góp giọng cùng Megan Thee Stallion trong Savage. Hạng mục khác là Song of The Year (Ca khúc của năm), Black Parade tiếp tục được gọi tên. Black Parade còn lọt vào danh sách đề cử ở 2 hạng mục Best R&B Performance (Trình diễn nhạc R&B xuất sắc nhất), Best R&B Song (Ca khúc R&B xuất sắc nhất) trong khi Savage giúp Megan Thee Stallion lẫn Beyoncé xuất hiện trong các đề cử Best Rap Performance (Trình diễn nhạc rap xuất sắc nhất) lẫn Best Rap Song (Ca khúc rap xuất sắc nhất). Beyoncé còn nhận thêm 2 đề cử khi MV Brown Skin Girl ghi danh trong hạng mục Best Music Video (Video ca nhạc xuất sắc nhất) và bộ phim tài liệu âm nhạc Black is King xuất hiện ở hạng mục Best Music Film (Phim âm nhạc xuất sắc nhất).

Billie Eilish nhận 4 đề cử Grammy 2021 ẢNH: GRAMMY

Taylor Swift và Dua Lipa tranh giải Album of The Year (Album của năm) cùng với ca sĩ R&B Post Malone, ban nhạc Anh Coldplay, ban nhạc nữ Haim, ca sĩ Anh Jacob Collier, ban nhạc soul Mỹ Black Pumas và ca sĩ R&B Mỹ Jhené Aiko. Hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) xướng tên Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada, Megan Thee Stallion.

Nhóm nhạc nổi tiếng K-pop BTS đã nhận được đề cử Grammy hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Trình diễn song ca/Nhóm nhạc pop xuất sắc nhất) với ca khúc đình đám Dynamite. Đây bước đột phá đối với âm nhạc Hàn Quốc . Cạnh tranh trực tiếp với BTS ở hạng mục này là những ca khúc của hàng loạt tên tuổi tầm cở: Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande, Exile của Taylor Swift và Bon Iver, Intentions của Justin Bieber và Quavo, Un Dia (One Day) của Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa, Tainy.

Billie Eilish nhận được 4 đề cử tại Grammy 2021 sau khi viết nên lịch sử bằng chiến thắng 4 hạng mục quan trọng ở Grammy 2020. Theo đó, ca khúc Everything I Wanted giúp nữ ca sĩ sinh năm 2001 nhận được 3 đề cử ở Record of The Year, Song of The Year và Best Pop Solo Performance. Ca khúc nhạc phim James Bond - No Times To Die - do Billie Eilish thể hiện cũng được đề cử ở hạng mục Best Song Written for Visual Media.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 sẽ được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 31.1.2021.