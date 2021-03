Kelly Marie Trần diện áo dài trong lễ công chiếu 'Raya và rồng thần cuối cùng'

Sáng 5.3, Disney kết hợp với tạp chí People tổ chức sự kiện thảm đỏ trực tuyến nhân dịp phim hoạt hình Raya và rồng thần cuối cùng ra mắt khán giả toàn cầu. Lễ công chiếu trực tuyến hội tụ đầy đủ các ngôi sao tham gia lồng tiếng cũng như đội ngũ sản xuất phim. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều được đổ dồn vào Kelly Marie Trần, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật công chúa Raya.

Ngay khi vừa xuất hiện trên sóng livestream, Kelly MarieTrần đã khiến hàng loạt người hâm mộ phải trầm trồ vì trang phục của cô quá ấn tượng. Trong khi các fan Việt Nam cảm thấy tự hào nức lòng thì khán giả quốc tế cũng vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp lộng lẫy của tà áo dài Việt.

Tại thảm đỏ trực tuyến, Kelly Marie Trần vô cùng xúc động khi nói về cơ hội được hóa thân thành nàng công chúa Đông Nam Á đầu tiên của Disney. Ban tổ chức còn sắp xếp một cuộc điện thoại giữa minh tinh gốc Việt và hàng loạt các ngôi sao từng lồng tiếng cho các nhân vật Mulan, Ariel, Belle... để chào đón cô đã chính thức gia nhập đại gia đình công chúa Disney.

Trước sự hội ngộ bất ngờ này, Kelly Marie Trần đã không thể kìm được nước mắt vì quá hạnh phúc. Theo Kelly Marie Trần chia sẻ, Raya là vai diễn mà cô cảm thấy gần gũi nhất vì xuất thân Đông Nam Á của nàng công chúa này. Được hóa thân thành Raya là một cơ hội và cũng là niềm tự hào của nàng minh tinh gốc Việt.

Kelly Marie Trần tên thật là Trần Loan. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Việt Nam di cư sang Mỹ. Năm 2017, vai diễn trong Star Wars: The Last Jedi đã giúp Kelly Marie Trần tỏa sáng trên màn ảnh Hollywood. Thế nhưng, trước khi nổi tiếng, cô phải đấu tranh không ngừng để thoát khỏi sự khinh miệt của xã hội vốn kỳ thị người da màu. Kelly Marie Trần từng chia sẻ với New York Times rằng trong những ngày thơ ấu, cô đã từng phải thỏa hiệp với nạn kỳ thị và ngưng nói tiếng Việt, cố gắng thay đổi bản thân để “hợp mắt” những người xung quanh. Tuy nhiên, khi càng hoạt động lâu trong ngành công nghiệp điện ảnh, Kelly Trần càng quyết tâm phải tìm lại bản dạng văn hóa trong mình và cô cảm thấy tự hào về điều đó. Bộ phim Raya và rồng thần cuối cùng do Kelly Marie Trần lồng tiếng cũng chính thức “đổ bộ” rạp chiếu Việt Nam từ hôm nay 5.3.