Emma Stone, Ryan Reynolds lồng tiếng cho 'The Croods 2'

Ra mắt năm 2013, The Croods (Gia đình Croods) nhanh chóng khuynh đảo màn ảnh rộng nhờ câu chuyện ly kỳ, hài hước cùng sự tham gia lồng tiếng của dàn sao hạng A: Emma Stone Nicolas Cage … Tác phẩm thu về hơn 587 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, đứng thứ 4 trong danh sách những phim hoạt hình ăn khách nhất 2013. Sau 7 năm vắng bóng, những tên tuổi đình đám ấy lại lần nữa tái ngộ và mang đến câu chuyện hấp dẫn, nhiều bất ngờ mới trong phần 2 The Croods: A New Age (tựa Việt: Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới).