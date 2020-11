Phim cuối cùng của 'báo đen' Chadwick Boseman được kỳ vọng tranh giải Oscar

Ma Rainey’s Black Bottom - bộ phim cuối cùng của Chadwick Boseman sẽ chính thức phát hành trên Netflix vào ngày 18.12. Chuyện phim bắt đầu tại một buổi ghi âm ở Chicago mùa hè năm 1927, khi ca sĩ nhạc blues Ma Rainey (Viola Davis) bị các nhà sản xuất da trắng ép thay đổi âm nhạc theo thị hiếu số đông. Giữa lúc cuộc tranh cãi đang diễn ra, nhạc công kèn trumpet đầy tham vọng Levee (Chadwick Boseman) lại muốn thổi làn gió mới vào những bản nhạc truyền thống của Ma Rainey, để qua đó anh có thể thành lập ban nhạc riêng và phát triển sự nghiệp cá nhân. Đứng giữa làn sóng những ý kiến trái chiều, bà hoàng dòng nhạc blues buộc phải chọn hướng đi riêng cho mình. Bộ phim được đạo diễn George C. Wolfe nhào nặn dựa trên vở kịch cùng tên lấy cảm hứng từ cuộc đời của danh ca Ma Rainey, nhưng nhân vật Levee chỉ là sự hư cấu của nhà viết kịch August Wilson.

Chadwick Boseman trên phim trường cùng Viola Davis và đạo diễn George C. Wolfe

Năm ngoái, các phim do Netflix sản xuất đã ẵm trọn 24 đề cử tại Oscar 2020 , và nhận được giải Nữ diễn viên phụ cho Marriage Story cùng giải Phim tài liệu cho American Factory. Nếu chiến dịch thành công, tài tử quá cố sẽ tiếp nối các huyền thoại Peter Finch và Heath Ledger, cũng là những ngôi sao chạm tới đỉnh vinh quang sau khi từ trần. Qua đời vì bệnh tim, hai tháng sau đó Peter Finch đã thắng giải Nam diễn viên chính ở Oscar cho vai diễn trong phim Network (1976). Heath Ledger cũng nhận tượng vàng muộn màng với vai phụ The Joker trong The Dark Knight (2008).