Minh tinh Emma Stone hoãn đám cưới giữa mùa dịch Covid-19

Nguồn tin từ Page Six cho hay Emma Stone và hôn phu hơn tuổi đã sớm lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi đính hôn cách đây ít tháng. Sự kiện trọng đại của mỹ nhân phim La La Land dự kiến diễn ra vào cuối tuần vừa qua tại Los Angeles (Mỹ). Tuy nhiên, ngày vui của minh tinh 8X phải hủy bỏ và nguyên nhân được cho là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Cách đây ít tuần, nhiều nguồn tin tiết lộ đôi trẻ đã gửi thiệp mời cưới nhưng không ghi địa điểm tổ chức lên đó. Hành động này được cho là để tránh rò rỉ thông tin riêng. Theo Page Six, Emma Stone và Dave McCary hiện vẫn chưa chọn ngày mới để tổ chức đám cưới.

Cặp đôi vừa đính hôn cách đây hơn 3 tháng Ảnh: Instagram NV

Trước đó, mỹ nhân phim The Amazing Spider-Man và bạn trai hơn 3 tuổi đã đính hôn vào đầu tháng 12.2019 sau hai năm hẹn hò. Trên trang cá nhân của Dave McCary, anh đã đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên Emme Stone cùng chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út nữ diễn viên 32 tuổi. Cả hai nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và đông đảo người hâm mộ. Cùng với đó, kế hoạch về đám cưới cổ tích cũng được truyền thông Hollywood nghe ngóng, đưa tin.

Được biết, kể từ khi yêu Dave McCary, Emme Stone đã rất mong đợi chuyện kết hôn. Bằng chứng là trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle vào mùa hè 2018, nữ diễn viên sinh năm 1988 từng bộc bạch: “Quan điểm của tôi về con cái đã khác xưa rất nhiều, nhất là khi tôi ngày một trưởng thành, già dặn. Lúc còn là một thiếu nữ, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện trông trẻ thậm chí cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ kết hôn cũng như sinh con. Nhưng rồi sau đó tôi ngày càng trưởng thành và nhận ra bản thân thực sự muốn kết hôn, thực sự muốn có con”.

Hiện chưa rõ Emma Stone và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới vào lúc nào Ảnh: Splash News

Emma Stone sinh năm 1988, cô nổi tiếng với các vai diễn trong: Zombieland, Crazy, Stupid, Love, Easy A, The Amazing Spider-Man, La la land, The Favourite… Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Emma Stone đã sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá từ Oscar, BAFTA đến Quả cầu vàng, Giải thưởng của Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh (SAG)…Trước khi hạnh phúc bên hôn phu hiện tại, sao phim The Favourite từng hẹn hò với “người Nhện” Andrew Garfield khi có dịp đóng cùng phim The Amazing Spider-Man (2012). Họ có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào rồi lặng lẽ chia tay vào năm 2015 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.