Johnny Depp và loạt sao Hollywood bị loại khỏi phim bom tấn

Đây không phải là lần đầu tiên những nghệ sĩ có tên tuổi như Johnny Depp bị loại khỏi các dự án phim ảnh lớn vì nhiều vấn đề khác nhau. Năm 2017, diễn viên gạo cội Kevin Spacey hụt vai J. Paul Getty trong phim All the Money in the World (2017) vì scandal quấy rối tình dục Anthony Rapp cùng 20 người đàn ông khác trong quá khứ bị phanh phui.

Ảnh: Getty images