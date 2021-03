Album solo của Rosé (BlackPink) chưa phát hành đã lập kỷ lục

-R- là solo album đầu tay của Rosé , thành viên cũng như giọng ca chính của nhóm nhạc nữ BlackPink đình đám, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 12.3. Ca khúc chủ đề của album lần này mang tên On the Ground.

Đáng chú ý, bài hát từng được Rosé biểu diễn tại concert The Show hồi cuối tháng 1.2021 là Gone cũng nằm trong album -R-. Được biết, lúc nữ ca sĩ biểu diễn Gone tại liveshow trực tuyến The Show , chất giọng cao và truyền cảm của cô khiến khán giả thổn thức. Do đó, người hâm mộ càng trông chờ vào màn “đánh lẻ” của Rosé hơn bao giờ hết.