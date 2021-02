'Em gái quốc dân' Kim So Hyun đẹp xuất thần, 'cân' cả hai vai trong phim mới

Ra mắt hôm 15.2, River Where the Moon Rises (tạm dịch: Sông đón trăng lên) được xem là “bom tấn” cổ trang của màn ảnh xứ kim chi đầu năm 2021. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, phim còn gây được sức hút với khán giả nhờ quy tụ dàn diễn viên tài năng, trẻ đẹp. Đặc biệt, nhan sắc của nữ chính Kim So Hyun trong tạo hình cổ trang gây bàn tán hơn cả. Từ sao nhí mang vẻ đẹp thơ ngây, trong sáng ngày nào, mỹ nhân sinh năm 1999 đã "lột xác" thành một đóa hồng rực rỡ giữa “rừng” sao nam cùng khả năng biến hóa linh hoạt khi một mình “gánh” luôn hai vai trong phim.

Nữ diễn viên 22 tuổi gây thương nhớ vẻ vẻ đẹp kiêu sa, vương giả và toát lên sự uy quyền, tôn nghiêm khi vào vai vương hậu Yeon. Đến khi hóa thân thành con gái của bà - công chúa Pyeong Gang, “em gái quốc dân” lại quay ngoắt 180 độ sang hình tượng mạnh mẽ, khí chất, lạnh lùng xứng tầm một nữ chiến binh kiêu hùng, đầy tham vọng.

Kim So Hyun mang vẻ đẹp thanh cao, quyền uy và nổi bật với những trang phục rực rỡ, vương giả khi vào vai vương hậu ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Rũ bỏ phượng bào, Kim So Hyun lập tức trở nên gai góc, lạnh lùng để hóa thân thành công chúa thất lạc ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sông đón trăng lên được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Kim So Hyun bởi phim không chỉ là đề tài cổ trang vốn rất hợp với mỹ nữ 9X mà còn đưa cô trở thành nhân vật trung tâm, đòi hỏi lối diễn xuất phức tạp hơn khi cùng lúc đảm nhiệm hai vật nữ ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Theo Newsen, diễn xuất lẫn tạo hình sao nữ 22 tuổi tương đồng 100% nhân vật được miêu tả trong nguyên tác. Ê-kíp sản xuất và các đồng nghiệp nhận xét diễn viên trẻ nhiệt huyết, cầu thị. Trong quá trình quay phim, người đẹp luôn xin đạo diễn quay lại khi cảm thấy cảnh quay của mình chưa đạt ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Phía đoàn phim nói về vai trò ngôi sao trẻ trong tác phẩm mới: “Kim So Hyun một mình "cân" hai vai, cho thấy diễn xuất tài tình của cô ấy. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ này thử sức với diễn xuất về tình mẫu tử, tạo nên một bầu không khí rất khác. Vương hậu Yeon đóng vai trò là điểm sáng trong việc triển khai nửa đầu mạch phim. Ngoài ra, đây là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến tính cách và khí chất của nhân vật Pyeong Gang. Sẽ rất thú vị nếu so sánh hành động của vương hậu Yeon ở nửa đầu phim với hình ảnh của Pyeong Gang sau này” ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ở hai tập đầu, Sông đón trăng lên đã hé lộ sơ lược về các nhân vật và cốt truyện của phim. Điển hình là câu chuyện về quá trình nuôi dưỡng đầy sóng gió của công chúa Pyeonggang khi vương hậu Yeon qua đời từ lúc cô còn rất nhỏ. Sau sự ra đi của mẹ, cô tiếp tục chứng kiến cha của mình là vua Pyeongwon (Kim Bup Rae thủ vai thủ vai) bị tâm thần. Không những thế, người đẹp còn bị thất lạc và mất trí nhớ, sau khi lớn lên thì trở thành một sát thủ máu lạnh dưới trướng của Du Joong Seo (Han Jae Young) và lấy tên là Yeom Ga Jin.

Cô được Du Joong Seo ra lệnh giết vua Pyeongwon và hứa rằng nếu vụ ám sát thành công sẽ giải phóng cô khỏi công việc của một sát thủ. Mặc dù Pyeonggang đã lên đường thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng trong hành trình này cô đã gặp được On Dal (Ji Soo thủ vai), người quyết định đối đầu với một kẻ săn trộm để bảo vệ Yeom Ga Jin. Điều này khiến người xem không ngừng đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của hai người sẽ phát triển như thế nào trong các tập phim sau đó.

Sông đón trăng lên được xem là một trong những siêu phẩm truyền hình ăn khách nhất màn ảnh Hàn đầu năm 2021 ẢNH: POSTER PHIM

Nội dung hấp dẫn, bối cảnh cổ trang được đầu tư công phu, hoành tráng cùng dàn diễn viên thực lực đã giúp Sông đón trăng lên có được khởi đầu ấn tượng khi trình diện khán giả xứ củ sâm. Bằng chứng là 2 tập phim vừa ra mắt đều sở hữu mức rating (tỉ suất người xem) cao so với nhiều tác phẩm chiếu cùng khung giờ. Trong đó, tập 1 ghi nhận mức rating 6,5% và 9,4% (mỗi tập gồm 2 phần) và tập 2 khép lại với thành tích 5,8% và 9,7%. Với những diễn biến gay cấn sắp xuất hiện trong tập mới, giới chuyên môn Hàn dự đoán rating của River Where the Moon Rises sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.