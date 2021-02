Tạo hình của ‘em gái quốc dân’ Kim So Hyun bị tố bắt chước Triệu Lệ Dĩnh

Bộ phim River Where The Moon Rises được xem là một trong những dự án truyền hình được kỳ vọng nhất trong 3 tháng đầu năm nay. Riêng tạo hình của Kim So Hyun trong vai công chúa Pyong Gang gây chú ý. Đặc biệt, phân cảnh cô mặc áo giáp bị dân mạng Trung Quốc nhận xét là quá giống Triệu Lệ Dĩnh trong tác phẩm Sở Kiều truyện.

Chủ đề về trang phục Kim So Hyun được cho là tương đồng Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên Weibo. Dân mạng đất nước đông dân nhất hành tinh so sánh và kết luận cả hai quả thật có điểm giống, từ thân áo giáp, màu áo bên trong cho đến cả cách búi tóc. Số ý kiến khác thì lại phản bác, nhấn mạnh áo giáp của Kim So Hyun và của Triệu Lệ Dĩnh chẳng hề liên quan gì đến nhau.

Dân mạng Trung Quốc tranh cãi về chiến giáp của Kim So Hyun và Triệu Lệ Dĩnh ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong khi đó, cũng có không ít bình luận khẳng định áo giáp nói riêng và trang phục cổ trang nói chung chỉ có một kiểu thiết kế, nên việc có nét quen thuộc là chuyện bình thường. Đồng thời, một bộ phận dân mạng cũng bày tỏ quan điểm trung lập, cho rằng khó mà khẳng định ê-kíp River Where The Moon Rises đã “mượn ý tưởng” trang phục từ đoàn làm phim Sở Kiều truyện

Đây không phải lần đầu tiên dân mạng Trung Quốc tố phim Hàn Quốc sao chép tình tiết, trang phục, nội dung… của nước mình. Cách đâu không lâu, dân mạng quốc gia này từng chê phim Hotel del luna ( Khách sạn ma quái ) đạo Đông cung hay Mr.Queen (Chàng hậu) “nhái” theo Thái tử phi thăng chức ký. Những vấn đề này đều được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số tạo hình khác của Kim So Hyun trong River Where The Moon Rises ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Được biết, River Where The Moon Rises dự kiến sẽ chiếu trên đài KBS vào ngày 15.2 tới. Dự án dựa trên câu chuyện dân gian thời Goguryeo, xoay quanh tình yêu giữa công chúa Pyong Gang (Kim So Hyun) và On Dal (Ji Soo). Pyong Gang được nuôi dưỡng như một chiến binh và tràn đầy tham vọng trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Goguryeo.