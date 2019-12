10 phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất 2019

8. Khoảnh khắc tuổi 18 (At Eighteen) và Đôi mắt rực rỡ (The Light in Your Eyes)

Khoảnh khắc tuổi 18 và Đôi mắt rực rỡ đều là những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, đong đầy cảm xúc. Khoảnh khắc tuổi 18 truyền tải đến khán giả những dao động đầu đời của các bạn trẻ khi bước vào độ tuổi trưởng thành, còn Đôi mắt rực rỡ lại mang dấu ấn riêng khi tập trung vào "hội người cao tuổi" cùng ký ức tươi đẹp của họ thời thanh xuân