Fan bức xúc khi truyền thông Mỹ đồn Rosé và Jennie (BlackPink) mang thai

Trên trang YouTube và mạng xã hội chính thức của The Hollywood Fix, hãng truyền thông Mỹ này đăng tải hình ảnh cùng video cho thấy Rosé và Jennie mua sắm tại Los Angeles (California, Mỹ). The Hollywood Fix tập trung vào khoảnh khắc hai nữ ca sĩ đứng bên ngoài một cửa hàng quần áo trẻ em và vệ sĩ mang túi đồ từ cửa hàng này ra. Từ chi tiết đó, The Hollywood Fix đặt tiêu đề cực “hot” là “Jennie Kim và Rosé Park của BlackPink làm rộ lên tin đồn mang thai khi được trông thấy mua sắm quần áo trẻ em tại Couture Kids vào ngày 25.5.2021 (giờ Mỹ)”.

Nhìn thấy cách “giật tít” của The Hollywood Fix, người hâm mộ nói riêng và cộng đồng mạng nói chung đều bật cười, không thể tin nổi. Hầu hết các bình luận đều cho rằng thông tin mà The Hollywood Fix đăng tải quá vô lý, không có căn cứ và có phần “thất đức”. “Sao họ có thể nghĩ đến cả chuyện bầu bì chỉ vì Rosé và Jennie đi mua đồ trẻ em được nhỉ?”, một dân mạng cảm thán.

Trước thông tin The Hollywood Fix đăng tải, phía Rosé và Jennie vẫn không có động thái phản hồi. Công ty quản lý YG Entertainment cũng giữ im lặng. Tuy nhiên, lý do cả hai mỹ nhân nhóm BlackPink sang Mỹ vẫn đang là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến phỏng đoán Rosé và Jennie hay BlackPink có thể sắp có dự án âm nhạc lớn trên đất Mỹ, số khác nghi ngờ cả hai có lịch trình cá nhân bí mật hoặc chỉ là họ đi thăm bạn bè ở quốc gia này. Đáng chú ý, cộng đồng mạng cũng “đoán già đoán non” Rosé, Jennie cũng như BlackPink đang âm thầm lên kế hoạch cho một món quà đặc biệt dành tặng fan nhân dịp kỷ niệm nhóm 5 năm ra mắt.

Đồng thời, BlackPink The Movie cũng công bố các cuộc phỏng vấn đặc biệt của những chủ nhân hit Lovesick girls dành cho fan. Tác phẩm còn giới thiệu năm tiết mục trong concert The Show và In Your Area (2018) của nhóm. Ngoài BlackPink The Movie, những kế hoạch còn lại của dự án dài hơi này vẫn chưa được hé lộ thêm.