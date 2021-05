Hit ‘On the Ground’ của Rosé lập kỷ lục mới

Theo thống kê, On the Ground của Rosé mất khoảng 71 ngày để đạt 100 triệu lượt stream trên Spotify. Thành tích này giúp On the Ground trở thành bài hát của một nữ ca sĩ solo Kpop vượt 100 triệu lượt stream nhanh nhất tại Spotify. On the Ground cũng là bài hát đầu tay của một giọng ca Hàn Quốc cán mốc 100 triệu lượt stream trên Spotify nhanh nhất.

Tin tức này làm người hâm mộ vô cùng vui mừng. Trước đó, On the Ground cũng lập kỷ lục là ca khúc của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc được stream nhiều nhất trong vòng 24 tiếng đầu tiên phát hành chính thức trên Spotify (2.262.615 lượt stream). Một bài hát khác của Rosé là Gone cũng đạt con số rất khả quan là 2.945.783 lượt stream trong ngày đầu tiên ra mắt.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Rosé không ngừng lập kỷ lục dù đã phát hành được hơn 2 tháng ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 12.3, Rosé chính thức “đánh lẻ” với album -R- và ca khúc chủ đề On The Ground. Sản phẩm solo đầu tay của thành viên nhóm BlackPink liên tục lập thành tích khủng. Album -R- lập kỷ lục là album của một nữ ca sĩ Kpop được đặt trước nhiều nhất, bán chạy nhất trong 1 ngày… Bài hát On The Ground đứng hạng nhất bảng xếp hạng iTunes của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Việt Nam…

Đáng chú ý, MV On The Ground là video âm nhạc của một sao Kpop solo có lượt xem cao nhất trong vòng 24 giờ đầu tiên “lên sàn” YouTube. Thành tích 41,6 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu của MV On The Ground đã phá vỡ kỷ lục của MV Gentleman (PSY) (36 triệu lượt xem) nắm giữ trong 8 năm qua. Hiện MV On The Ground đang ở mức 174 triệu lượt xem trên YouTube (tính đến trưa 24.5).

Rosé là sao Kpop solo đầu tiên xuất hiện trên chương trình The Kelly Clarkson show của Mỹ ẢNH: FB NV