Album solo của Rosé (BlackPink) lập kỷ lục với nửa triệu bản đặt trước

Được biết, -R- cùng MV ca khúc chủ đề On The Ground đã được phát hành trực tuyến vào ngày 12.3. Còn đĩa cứng sẽ chính thức xuất xưởng vào ngày 16.3 này. Do đó, con số tiêu thụ album của Rosé có thể sẽ tiếp tục tăng thêm thời gian tới.

Tính đến trưa 16.3, ca khúc On the Ground của Rosé không chỉ vươn lên đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc mà còn chiếm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng iTunes ở nhiều nước như Mỹ, Canada, Brazil, Mexico, Chile, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Việt Nam… MV On the Ground cũng đã đạt được 79 triệu lượt xem trên YouTube.