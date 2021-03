Rosé lập kênh YouTube, khoe loạt ảnh thuở nhỏ

Ngoài ra, Rosé cũng có chia sẻ về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mình, gồm những mơ ước thời nhỏ, quá trình hình thành tình yêu với âm nhạc và biểu diễn. Cô bật mí bản thân từng mong sẽ trở thành một nghệ sĩ tuyệt vời giống như Beyonce hoặc Michael Jackson. Tuy nhiên, giờ đây, nữ ca sĩ chỉ hi vọng mình sẽ luôn hạnh phúc ở bất kỳ nơi đâu.

Hôm 12.3, Rosé chính thức “đánh lẻ” với album -R- và ca khúc chủ đề On The Ground . Sản phẩm solo đầu tay của thành viên nhóm BlackPink liên tục lập thành tích khủng. Album -R- lập kỷ lục là album của một nữ ca sĩ Kpop được đặt trước nhiều nhất, bán chạy nhất trong 1 ngày… Bài hát On The Ground đứng hạng nhất bảng xếp hạng iTunes của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc…