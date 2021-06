Fan Việt mong chờ bộ phim của BlackPink ra rạp

Trên mạng xã hội Facebook và Instagram, các teaser poster hay hình ảnh nhá hàng BlackPink The Movie thu hút nhiều sự chú ý thời gian qua. Tính đến sáng 23.6, mỗi bài viết xoay quanh bộ phim trên tài khoản Instagram BlackPink đều đạt trung bình hơn 1,5 triệu lượt thích và hàng trăm ngàn bình luận. Tương tự, những dòng trạng thái về BlackPink The Movie tại Facebook cũng đạt lượng tương tác rất cao, khoảng 500.000 lượt thích và thả tim.

Hôm 21.6, thông tin về BlackPink The Movie một lần nữa gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, phim sẽ được công chiếu không chỉ ở các hệ thống rạp bình thường mà còn qua ScreenX và 4DX, hai định dạng phòng chiếu hiện đại và có thể đem đến cho khán giả những góc nhìn đẹp cùng âm thanh sống động nhất. Do đó, người hâm mộ ngày càng “đứng ngồi không yên”. Riêng fan Việt Nam cũng rất mong ngóng đến ngày BlackPink The Movie ra rạp vào tháng 8 tới.

Poster phim BlackPink The Movie ẢNH: POSTER PHIM

Trên các fanpage BlackPink tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ Việt phấn khích: “Hóng quá đi”, “Phải đi xem mới được”, “Chắc là phim hay lắm đây”… Đồng thời, fan Việt cũng hi vọng Việt Nam sớm đánh bại được dịch bệnh Covid-19 cũng như rạp chiếu sẽ sớm mở cửa lại. Bên cạnh đó, fan Việt cũng mong BlackPink The Movie có thể ra mắt tại Việt Nam đúng tháng 8, tháng kỷ niệm 5 năm nhóm chính thức hoạt động.

Được biết, trong các năm trước, Blink (fandom BlackPink) tại Việt Nam đều tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa vào tháng 8 nhân dịp kỷ niệm ngày gà cưng nhà YG “lên sàn”. Năm ngoái, các V-Blink không chỉ tổ chức offline mà còn thực hiện chiến dịch từ thiện, gây quỹ 50 triệu đồng giúp đỡ các trẻ em khuyết tật, trẻ đường phố và nạn nhân của tệ nạn buôn bán người.

BlackPink mừng 5 năm hoạt động bằng dự án dự án 4 + 1 Project ẢNH: INSTAGRAM NV

BlackPink The Movie dự kiến phát hành tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ vào tháng 8 tới. Bộ phim bao gồm những kỷ niệm mà nhóm đã trải qua trong 5 năm qua, bật mí những khoảnh khắc thú vị và cá tính riêng biệt của mỗi thành viên… Đồng thời, tác phẩm cũng công bố các cuộc phỏng vấn đặc biệt của những chủ nhân hit Lovesick girls dành cho fan. BlackPink The Movie còn giới thiệu năm tiết mục trong concert The Show và In Your Area (2018) của nhóm.